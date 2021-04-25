الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات طبية إلى الهند لاحتواء كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وقالت إنها سترسل إمدادات من الأكسجين والأدوية إلى الهند التي تفشت بها جائحة فيروس كورونا، وذلك استجابة لطلب من نيودلهي.

وشهدت الهند ارتفاعاً هائلاً في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الأيام الماضية، وبدأت المستشفيات في العاصمة وفي أنحاء البلاد ترفض استقبال المرضى بعد نفاد الأكسجين الطبي وشغل الأسرّة عن آخرها.

وكتبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على "تويتر"، الأحد: "أشعر بالانزعاج من الوضع الوبائي في الهند، نحن مستعدون لتقديم الدعم".

وكتب المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية جانيز ليناركيتش على "تويتر": "تنسق المفوضية الأوروبية بالفعل مع دول الاتحاد الأوروبي المستعدة لتوفير الأكسجين والأدوية على نحو عاجل".