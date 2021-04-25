صحة ورشاقة

الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات طبية إلى الهند لاحتواء كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وقالت إنها سترسل إمدادات من الأكسجين والأدوية إلى الهند التي تفشت بها جائحة فيروس ، وذلك استجابة لطلب من نيودلهي.

وشهدت الهند ارتفاعاً هائلاً في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الأيام الماضية، وبدأت المستشفيات في العاصمة وفي أنحاء البلاد ترفض استقبال المرضى بعد نفاد الأكسجين الطبي وشغل الأسرّة عن آخرها.

وكتبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على "تويتر"، الأحد: "أشعر بالانزعاج من الوضع الوبائي في الهند، نحن مستعدون لتقديم الدعم".

وكتب المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية جانيز ليناركيتش على "تويتر": "تنسق المفوضية الأوروبية بالفعل مع دول الاتحاد الأوروبي المستعدة لتوفير الأكسجين والأدوية على نحو عاجل".

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