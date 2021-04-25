كورونا يحاصر تركيا.. قفزة بالإصابات وتكدس في غرف العناية المركزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت نقابة الأطباء الأتراك إنه لم يعد هناك مكان بغرف العناية المركزة بالعاصمة أنقرة لمرضى كورونا، وإنهم ينتظرون بالأيام في الطوارئ.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته النقابة، الأحد، على موقعها الإلكتروني، وتابعته ”الخليج 365”.

وحذرت النقابة في بيانها من تردي الأوضاع في المستشفيات الحكومية بالعاصمة، وغيرها من المدن نتيجة تكدس المرضى، ما دفع مسؤولين بوزارة الصحة لعقد لقاءات مع أصحاب المستشفيات الخاصة لفتحها لاستقبال حالات.

وشددت على أنه "لم يتبق مكان في المستشفيات بالعاصمة أنقرة، وأن مرضى كورونا ينتظرون لأيام في خدمات الطوارئ لحين توفر مكان لهم بالعنايات المركزة".

وقبل أسبوع كان حذّر المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية المسعفين الأتراك من صعوبة العثور على أسرّة لمصابي فيروس كورونا في ظل تزايد الإصابات.

وطالبت المعارضة بإغلاق البلاد بشكل كامل لمواجهة تفشي الفيروس في ظل تقاعس النظام عن اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون انتشاره.

أعلى زيادة بإصابات كورونا في أوروبا

وأصبحت تركيا على رأس قائمة الدول الأوروبية الأكثر تضرراً بفيروس كورونا، وسجلت 63 ألفا و82 إصابة جديدة، يوم 16 أبريل/نيسان الجاري، كأعلى رقم للإصابات اليومية محلياً وأوروبياً، كما سجلت يوم 21 من الشهر نفسه 362 وفاة كأعلى رقم للوفيات اليومية محليًا.



وتسجل تركيا أعلى زيادة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد على صعيد أوروبا منذ أيام بواقع زيادة بلغت 15%، فيما تحتل المرتبة الرابعة عالمياً ضمن المؤشر نفسه.

وفي 1 مارس/آذار تم انطلاق المرحلة الأخيرة من العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل مشروط.

وكانت الحكومة التركية اتخذت إجراءات احترازية جديدة لخفض سرعة انتشار الفيروس بعدما عجزت عن التحكم به، حيث تم مد فترة حظر التجوال خلال أيام الأسبوع لتبدأ من التاسعة مساء وتقرر إغلاق المطاعم والمقاهي حتى نهاية شهر رمضان، غير أن هذه الإجراءات لم تفلح في خفض الزيادة في الإصابات.

وحتى مساء السبت وصل إجمالي الإصابات بكورونا في تركيا إلى 4 ملايين و519418 إصابة، فيما بلغت الوفيات 38011 حالة.