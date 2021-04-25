الرئيس المصري يتلقى لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.



ومدد السيسي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من اليوم الأحد، نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد.

وتبذل مصر جهوداً كبيرة لمواجهة جائحة كورونا، وسارعت الخطى من أجل توفير اللقاحات المختلفة التي ثبتت فاعليتها لتطلق حملة وطنية للتطعيم.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، السبت، إطلاق قوافل للقاحات فيروس كورونا تجوب جميع أنحاء الجمهورية خاصة المناطق ذات التجمعات الكبيرة، للوصول لجميع المستهدفين من المواطنين ضمن الفئات المستحقة وتلقيهم اللقاح، في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

كما دعت الوزيرة كلاً من الأطقم الطبية وكافة العاملين بالمستشفيات والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لتلقي لقاح فيروس كورونا، حيث إن اللقاحات تقلل فرص العدوى، وفي حالة الإصابة تكون الأعراض بسيطة.