دراسة: تناول الحلويات والشيكولاتة قد يؤدى للإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة

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القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة إلى أن تناول الحلويات، والشوكولاتة والمشروبات الغازية، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والوفاة في منتصف العمر، فقد تتبع علماء جامعة أكسفورد 116 ألف شخص عادات الأكل لمدة 15 عامًا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تناول الحلويات والشيكولاتة يصيبك بامراض القلب

وقالت الصحيفة، إن محبى الشوكولاتة، والمشروبات السكرية، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب في منتصف العمر، حيث تعتبر أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في المملكة المتحدة وتقتل رجلًا من كل 4، حيث أشارت دراسة إلى أن تناول الحلويات يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والوفاة المبكرة.

تتبع علماء جامعة أكسفورد 116 ألف شخص من عادات الأكل لمدة تصل إلى 15 عامًا، وفحصوا ما إذا كانوا قد دخلوا المستشفى أو ماتوا، ووجدوا أن الأشخاص الذين ينغمسون بانتظام في تناول الشوكولاتة والمشروبات السكرية كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن، والإصابة بأمراض القلب في منتصف العمر، أكثر من الأشخاص الذين امتنعوا عن تناولها.



امراض القلب والاوعية الدموية

وقالت الصحيفة، سلطت الدراسة الضوء على أن نظامين غذائيين يزيدان من خطر إصابة شخص ما بأمراض القلب، الأول هو اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة، ويشمل الشوكولاتة والزبدة واللحوم المصنعة بدلاً من الفاكهة الطازجة والخضروات والألياف.



الشيكولاتة والحلويات

والثاني يشمل الأطعمة التي تحتوي على السكريات المصنعة بما في ذلك المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة، وسكر المائدة مع تجنب الجبن والزبدة عالية الدسم، ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا النظام الغذائي الأول كانوا أكثر عرضة بنسبة 7 % للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في منتصف العمر، في حين أن المجموعة الأخرى كانوا أكثر عرضة بنسبة 4%.

من المعروف أن الدهون المشبعة تسبب انسداد الشرايين، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، وقد أشارت الأبحاث إلى أن السكريات المصنعة تزيد من ضغط الدم ويمكن أن تحفز الكبد على إدخال الدهون الضارة إلى مجرى الدم أيضًا، يعاني حوالي 7.6 مليون شخص في بريطانيا من أمراض القلب، منهم 4 ملايين من الرجال، والنساء 3.6 مليون، في الولايات المتحدة، يبلغ الرقم 30.3 مليون، موضحة إنه السبب الرئيسي للوفاة في المملكة المتحدة، حيث يقتل واحد من كل 4 رجال وواحدة من كل 5 نساء.

طلب العلماء من المشاركين في إنجلترا واسكتلندا وويلز الذين تتراوح أعمارهم بين 37 و73عامًا ملء الاستبيانات عبر الإنترنت حول وجباتهم الغذائية اليومية، بين عامي 2006 و2010، ثم قارنوا ذلك بالأرقام التي تم إدخالها إلى المستشفى أو توفيت من عام 2017 إلى عام 2020.

وقالت الدكتورة كارمن بيرناس، من قسم نوفيلد لعلوم الرعاية الصحية الأولية بالجامعة، والتي قادت الدراسة، إن الناس بحاجة إلى إدراك مخاطر تناول السكر، مضيفة، إن أمراض القلب والأوعية الدموية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز في المملكة المتحدة وسوء النظام الغذائي هو المساهم الرئيسي في ذلك، تستند الإرشادات الغذائية الأكثر شيوعًا إلى العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة بدلاً من الأطعمة نفسها، وقد يكون هذا مربكًا للجمهور.

وقالت الصحيفة، تساعد النتائج التي توصلنا إليها في تحديد أطعمة ومشروبات معينة يتم تناولها بشكل شائع في بريطانيا والتي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات.

ووجد التحليل المنشور في مجلة" BMC Medicine "، أن أولئك الذين تناولوا المزيد من الشيكولاتة والحلويات والزبدة والخبز الأبيض من المرجح أن يكونوا من الذكور والأصغر سنًا ومن خلفيات فقيرة، كما يميلون إلى أن يكونوا مدخنين، وأقل نشاطًا بدنيًا، ويعيشون مع السمنة أو يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وقالت الصحيفة، كان المشاركون الذين تناولوا المشروبات الغازية، وعصير الفاكهة، والمعلبات، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات على الرغم من أنهم يميلون إلى النشاط البدني، كما كانوا أقل عرضة لأن يكونوا مدخنين أو يعانون من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول، مشيرة إلى أن النساء، تحت الستينيات أو أولئك الذين يعانون من السمنة على وجه الخصوص، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذا تناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بهذه الأطعمة.

وقالت الصحيفة، إن السكر في حد ذاته ليس سيئًا فنحن نحتاجه لتغذية الدماغ والخلايا المناعية والعضلات، ولا يمكننا العيش بدونه، النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ترتبط بشكل أو بآخر بالعديد من الدراسات الأخرى ذات الصلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التحول إلى الخبز والحبوب الغنية بالألياف والحبوب الأقل تحلية، وتناول كميات أقل من الشوكولاتة واستبدالها بتناول المزيد من الفاكهة والخضروات، والاقلال من عصير الفاكهة، والتحول إلى المشروبات منخفضة السعرات الحرارية والمياه، تساعد العديد من هذه التغييرات في تقليل تناول السعرات الحرارية وفقدان الوزن، موضحة إن هناك أيضًا فوائد لصحة الأمعاء، ووظيفة المناعة المحتملة.

وقالت الصحيفة، ما يتعين علينا القيام به هو تشجيع الكثيرين ممن يأكلون الكثير من الشوكولاتة أو الحلويات أو المشروبات المحلاة وما إلى ذلك، هو إجراء تغييرات صغيرة ومستدامة في النظام الغذائي أو عادات الشرب، والتي قد تستغرق أحيانًا بعض الوقت ولكنها تشجع الناس على المحاولة، والذى يتغير على مدى فترة من الزمن لإعادة تدريب التذوق، موضحة إنه يمكن للجميع تقريبًا القيام بذلك بنجاح بقليل من المثابرة، في الوقت نفسه، يجب أن نجعل شراء الأطعمة الصحية أسهل وأرخص.