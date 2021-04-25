نظام غذائي لا يزيد الوزن أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 04:34 مساءً - ليس من الضروري أن يرتبط الحمل بزيادة الوزن، ولذلك يجب على الحامل أن تحافظ على الوزن المثالي، كما يجب أن تختار التغذية المناسبة التي تمنح جسمها وجننيها العناصر الغذائية اللازمة والمتوازنة دون حدوث زيادة في الوزن يصعب التخلص منها بعد الولادة، ولذلك فقد التقت " الخليج 365" بإختصاصية التغذية عبير رضوان من مركز رشاقة للتجميل والتخسيس، وحيث أشارت للآتي.

ما هو معدل الزيادة الطبيعية في وزن الحامل؟

لا تكتسب الحامل وزناَ في الأشهر الأولى

في الأشهر الأولى من الحمل لا يحدث زيادة ملحوظة في وزن الحامل، خاصة إذا كانت تحمل للمرة الأولى.

وقد أثبتت الدراسات العلمية أن زيادة الوزن المفرط كانت أكثر شيوعاً لدى النساء اللواتي حملن بأول طفل لأن المرأة لا تكون على معرفة بالطعام الصحي، والطعام الذي يسبب السمنة.

وقد أثبتت هذه الدراسات أن معظم الوزن الزائد يبدأ في الظهور خلال الأسبوع الـ13 من الحمل.

ولكن المؤكد أن وزن الجسم لن يتغير كثيراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وخاصة بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من الغثيان في الصباح والظهر والليل حيث يفقدن الكثير من السوائل والعناصر الغذائية، كما لا يزيد الوزن بالنسبة للحامل البكر.

نظام غذائي لعدم زيادة وزن الحامل

ابتعدي عن الحلوى والشوكولاتة

أحصلي على خمس حصص من الفواكه كل يوم بحيث تكون هذه الفواكه تحتوي على الفتيامنيات والألياف في مجموعها مثل الموز، والتفاح، والأفوكادو، والحمضيات المختلفة.

ابتعدي عن الشوكولاتة خاصة البيضاء والمحلاة بكمية كبيرة، وكذلك الحلويات الشرقية.

تناول الخضروات الورقية بشكل يومي مثل البروكلي، والخس، والسبانخ والقرنبيط والطماطم والفلفل والباذنجان.

تناول الحبوب الكاملة وكذلك البروتينات الخالية من الدهون.

تناول الدهون الصحية المتوافرة في المكسرات والحليب.

وتناول الأسماك واللحوم الحمراء ولحم الدجاج.

يفضل أن تحصل على كميات مناسبة من حمض الفوليك الذي يعمل على تقليل القيء والغثيان في الشهور الأولى من الحمل.

وفي الشهور الأخيرة تحصل الحامل على الأحماض الدهنية التي تقلل من خطر الولادة المبكرة.

يفضل تناول علبة من اللبن الزبادي قبل النوم حيث تعمل على عدم تراكم دهون في الخصر، وكذلك النوم الهاديء ورائحة طيبة للفم.

شرب كميات كبيرة من الماء يومياَ.

النوم الكافي والمبكر لأن السهر يؤدي لزيادة الوزن حيث يؤثر على الأيض والتمثيل الغذائي.

ما هي الأعشاب التي تضر الحامل ولا تسبب خسارة وزن؟

يجب عدم شرب الأعشاب دون وصفة طبية