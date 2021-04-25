صحة ورشاقة

علماء يكشفون سر طول عمر اليابانيين

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

يابانيون

أفادت أحدث البيانات أن متوسط ​​العمر المتوقع للأشخاص في اليابان يبلغ 84 عاما، وقد وُلدت أكبر معمرة في البلاد وتدعى كاني تاناكا عام 1903 وهي تبلغ الآن 118 عاما، وذلك بحسب ما نشره موقع ” mir24″ الروسي.

أكد الخبراء أن اليابانيين ليسوا من المهتمين بممارسة ، بل إن نظام التغذية الخاص بهم يساعدهم في تحقيق مثل هذه النتائج بالعيش طويلا.

يمثل تنوع الطعام أحد العوامل الرئيسية في ذلك، إذ تشمل المأكولات اليابانية أطباق اللحوم والأسماك والخضروات والأرز، الأمر الذي يوفر لهم جميع العناصر الغذائية الضرورية.

في حين يتمثل العامل الثاني بعادة مضغ الطعام لفترة زمنية طويلة، وبتلك الطريقة يتجنب اليابانيون الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي تجنب السمنة وتراكم الدهون الزائدة.

وقد أكد الأطباء أن زيادة الوزن تمثل أحد الأسباب الرئيسية الأكثر شيوعا للمشاكل الصحية، ونتيجة لذلك تحدث الوفاة المبكرة، وبالتالي فإن اليابانيين أقل عرضة للإصابة بالسمنة والأمراض المختلفة الأخرى التي تسبب الوفاة المبكرة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا