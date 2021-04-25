فحص القدم قد يكشف عن اضطراب ضربات القلب لدى مرضى السكري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:09 مساءً - توصل بحث طبي جديد، أجراه باحثون من الجامعة الأوروبية في نيقوسيا عاصمة قبرص، إلى إمكانية الكشف عن مرض الرجفان الأذيني ”ضربات القلب السريعة وغير المنتظمة“، من خلال فحص القدم السكرية السنوي لدى مرضى السكر.

وقال الدكتور إلياس كانيلوس، مؤلف البحث والذي تم عرضه أمس السبت في مؤتمر EHRA 2021 العلمي عبر الإنترنت للجمعية الأوروبية لطب القلب ESC: ”اكتشفت دراستنا، أن واحدا من كل ستة مرضى سكر، مصاب بمرض الرجفان الأذيني دون علم بذلك، إذ يوفر اكتشافنا فرصة لتقديم العلاج المناسب لمنع السكتات الدماغية الناجمة عن ذلك“.

وأشار البحث إلى أن مرض السكري يعتبر عاملا لظهور خطر مرض الرجفان الأذيني بنسبة أعلى مرتين على الأقل مقارنة مع الأشخاص غير المصابين بهذا المرض.

ووفقا للموقع الإلكتروني للجمعية الأوروبية لطب القلب، فإن مرضى الرجفان الأذيني معرضين لخطر الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة أعلى خمس مرات مقارنةً مع الأشخاص الغير مصابين بهذا المرض، حيث أن دواء منع تجلط الدم هو علاج وقائي وفعال لحالتهم.

وينصح الأطباء مرضى السكري بإجراء فحص القدم السكرية السنوي، وذلك لأن زيادة نسبة السكر في الدم تؤدي إلى ضعف الدورة الدموية وتلف وخدر الأعصاب، وإذا استمر حدوث هذه المشاكل بدون اكتشافها، يمكن أن تُؤدي في النهاية لبتر القدم.

وقال كانيلوس: ”يتضمن الفحص السنوي للقدم السكرية ملامسة الشرايين في القدمين لفحص سلامة تدفق الدم“، مضيفا: ”خلال هذا الفحص لاحظنا أن بعض المرضى لديهم نبض غير منتظم وقررنا التحقق من فائدته في تشخيص مرض الرجفان الأذيني“.

وخلال إجراء البحث، تم تدريب اثنين من أطباء الأقدام وستة متخصصين في علاج الأقدام لاكتشاف تشوهات النبضات أثناء ملامسة النبض في شرايين القدم.

ثم تأكد الباحثون من النتائج التي توصلوا إليها باستخدام جهاز التخطيط فوق الصوتي ”دوبلر“ المحمول باليد والذي يستخدم لاختبار قيمة تدفق الدم في الأوعية الدموية.

وشملت الدراسة القائمة على الملاحظة والتي استمرت لمدة 12 شهرا، 300 مريض بمرض السكري يحضرون مواعيد فحص القدم السكرىة السنوي، ومنهم 180 رجلا و120 امرأة، ومتوسط أعمارهم 60 عاما.

وخضع المرضى الذين عانوا من تشوهات في النبضات أثناء ملامسة نبض شرايين قدمهم، لفحص دوبلر بالموجات فوق الصوتية للتحقق من الملاحظات.

وأظهرت النتائج أن 51 مريضا أي نسبة 17٪ من عينة الدراسة، يعانون من مرض الرجفان الأذيني غير المشخص مسبقاً لديهم، حيث جاءت النتيجة بنسب مماثلة للرجال والنساء.

ونصح الباحثون المرضى بزيارة طبيب القلب لإجراء مخطط كهربية القلب ECG، لتعزيز التشخيص ومناقشة العلاج.

وقال كانيلوس: ”حددت الدراسة طريقة بسيطة وسريعة ومنخفضة التكلفة لتحديد مرضى السكر الذين يعانون اضطرابا في ضربات القلب ولم يكونوا على دراية بذلك“، مبيناً أن ”هذا التدخل لديه القدرة على تجنب السكتات الدماغية والحفاظ على جودة حياة مرضى السكر“.