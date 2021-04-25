شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل حال الشك فى إصابتك بفيروس كورونا؟ 10 احتياطات يجب القيام بها فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الأيام، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع أعداد الحالات بنسبة 10%، فإذا كنت تشك في إصابتك بفيروس كورونا هناك مجموعة من الاحتياطات يجب القيام بها فورا لحين التأكد من إيجابية إصابتك بالفيروس أو سلبيتها حتى لا تنقل العدوى لمن حولك، وفقا لتقرير لموقع time now news.

اعزل نفسك فورًا إلى غرفة منفصلة بها دورة مياه وحمام عليك إجراء اختبار RT-PCR ابق في المنزل: يعاني معظم الأشخاص المصابين بـفيروس كورونا من مرض خفيف ويمكنهم التعافي في المنزل دون دخول المستشفى. ابق على اتصال مع طبيبك. تتبع الأعراض الخاصة بك إذا كانت لديك علامة تحذير طارئة بما في ذلك مشكلة في التنفس فاتصل بطبيبك أو اذهب إلى المستشفى على الفور. ارتدِ قناعًا عالي الجودة لتغطي أنفك وفمك وذقنك. غطِّ فمك أثناء السعال والعطس. اغسل يديك بالماء والصابون أو عقمها كثيرًا. ابق رطبًا واحصل على قسط من الراحة وتناول طعامًا بسيطًا غير حار وسهل الهضم. راقب مستويات الأكسجين الخاصة بك باستخدام مقياس التأكسج النبضي وابق على اتصال مع الطبيب للحصول على المشورة إذا بدأ مستوى الأكسجين في الانخفاض إلى أقل من 95 %.

لا تشارك أي أدوات تجميل أو طعام أو أواني مع الآخرين.

تجنب وسائل النقل العام أو مشاركة الركوب أو سيارات الأجرة.

لا تغادر منزلك إلا للحصول على رعاية طبية .

لا تقم بزيارة الأماكن العامة .

لا تأخذ أي أدوية من تلقاء نفسك.

ماذا تفعل إذا كنت تشك في إصابتك بفيروس كورونالا تفعل