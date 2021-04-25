تعرف على أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كورونا

محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

تحول وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد إلى جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت أرواح أكثر من 3 ملايين شخص.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 147 مليونا و83 ألفا و571 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و113 ألفا و52 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 124 مليونا و723 ألفا و319 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجلت الهند رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 349691، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 16.96 مليون حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 2767 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى 192311.

قالت اللجنة الوطنية للصحة بالصين إنها سجلت 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، وذلك ارتفاعا من 9 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج، مضيفة أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض، التي لا تصنفها الصين حالات إصابة مؤكدة، ارتفع أيضا من 12 إلى 14 حالة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90588 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

قالت السلطات الصحية في كوستاريكا إنها سجلت 1830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى عدد إصابات يومية منذ ظهور الوباء، مضيفة أن المساحات المخصصة للحالات الحرجة بالمستشفيات العامة بالبلاد تقترب من طاقاتها القصوى.

وسجل البلد الواقع بأمريكا الوسطى 238760 إصابة و3143 وفاة في المجمل منذ ظهور الجائحة.

قالت وزارة الصحة في البرازيل، إنها سجلت 71137 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3076 حالة وفاة إضافية.

وتظهر بيانات الوزارة أن أكثر من 389 ألفا لقوا حتفهم في البرازيل جراء الفيروس منذ بداية الجائحة وأن إجمالي الإصابات المؤكدة يقترب من 15 مليونا.