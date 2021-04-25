الحكومة السويسرية: نحو ثلث سكان البلاد أصيبوا بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

ذكرت تقارير اليوم الأحد أن الحكومة السويسرية قدرت أن ثلث تعداد السكان أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.



وأفادت صحيفة ان زد زد ام زونتاج أنه حتى نهاية عام 2020، خلص العلماء الحكوميون إلى وجود أجسام مضادة في نحو 20% ممن خضعوا للاختبار، ويعتقدون الآن أن 10% آخرين أصيبوا بالفيروس.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المتحدثة باسم مكتب الصحة العامة الاتحادي سيموني بوشمان قالت " الحسابات تشير إلى أن نحو ثلث تعداد السكان أصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة".

ومن بين 2.8 مليون شخص أصيبوا بالفعل بالفيروس، الكثيرون لا يدركون إصابتهم بسبب عدم ظهور أعراض عليهم، قد ثبتت إصابة 650 ألف شخص فقط في سويسرا بالفيروس من خلال الاختبارات.

من ناحية أخرى، أعلنت سويسرا تسجيل حالة إصابة بالسلالة المميتة التي ظهرت في الهند. وذكرت صحيفة "ان زد زد ام زونتاج" إن الحالة تعود لشخص في كانتو سولوثورن، وثبتت إصابته في نهاية مارس الماضي، وقد جرى عزله ولم ينقل العدوى لأخرين.