شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للملاريا.. تعرف على أعراض المرض وطرق التشخيص والعلاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمي للملاريا في 25 من أبريل من كل عام، والملاريا واحدة من أكثر الأمراض انتشارًا في جميع أنحاء العالم، والمرض ينتج بشكل رئيسي عن لدغة أنثى بعوضة الأنوفيلس المصابة، وينتقل الطفيل إلى جسمك عندما تلدغك بعوضة ثم ينتشر بسرعة في مجرى الدم، وحتى ينتقل إلى الكبد وفى خلال التقرير التالى نوضح بعض العلاجات المنزلية والأعراض لمرض الملاريا، بحسب موقع "only my health".

تشخيص الملاريا:من المرجح أن يراجع طبيبك تاريخك الطبي وسفرياتك الأخيرة، والفحوصات البدنية، وطلب اختبارات الدم، ويمكن أن تشير اختبارات الدم إلى وجود الطفيل في الدم، لتأكيد إصابتك بالملاريا، وأي نوع من طفيليات الملاريا يسبب أعراضك، وما إذا كان المرض يسبب أي مضاعفات خطيرة، وقد تستغرق بعض اختبارات الدم عدة أيام حتى تكتمل، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يعطي نتائج في أقل من 15 دقيقة، اعتمادًا على أعراضك، قد يطلب طبيبك اختبارات تشخيصية إضافية لتقييم المضاعفات المحتملة.

العلاجات:يتم علاج الملاريا بأدوية لقتل الطفيل، تختلف أنواع الأدوية وطول مدة العلاج ، اعتمادًا على: أي نوع من طفيليات الملاريا لديك شدة الأعراض الخاصة بك، وعمرك.

علاجات منزلية فعالة للملاريا

عصير البرتقال عصير البرتقال عند الإصابة بالملاريا، يمكنك تناول عصير البرتقال بين وجباتك. فيتامين سي الموجود في عصير البرتقال يساعد في تقوية المناعة، يمكن أن يساعد عصير البرتقال أيضًا في تقليل الحمى، يمكنك تناول 2 إلى 3 أكواب من عصير البرتقال الطازج إذا كنت مصابًا بالملاريا.

خل حمض التفاح خل حمض التفاح يمكن أن يساعد خل التفاح في تقليل الحمى التي تسببها الملاريا. عصير ليمون عصير ليمون يمكن أن يكون عصير الليمون الطازج علاجًا منزليًا فعالًا للملاريا، العصير سهل الهضم ويحتوي أيضًا على فيتامين سي.

أعراض الملاريا الأكثر شيوعًا :هي الصداع ، والحمى الشديدة ، والرعشة ، وآلام البطن ، والقيء ، والغثيان ، والإسهال ، وفقر الدم.