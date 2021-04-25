أخطاء تُرتكب يومياً أثناء العناية بالنظافة الشخصية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 01:09 مساءً - تؤثر بعض الأخطاء التي نرتكبها أثناء الاعتناء بالنظافة الشخصية يوميا بالسلب على صحتنا، في الوقت الذي نظن فيه أننا نقوم بخطوات صحيحة هدفها الحفاظ على النظافة الشخصية.

عيدان تنظيف الأذن

یعتقد الكثیر من الأشخاص أن العیدان القطنیة تساعد على تنظیف الأذن، لكن ھذه الطریقة تساھم في دفع شمع الأذن الزائد للداخل، ما قد یسبب إتلاف طبلة الأذن وفقدان السمع في الكثیر من الحالات، وینصح خبراء الطب بالمبادرة لاستشارة طبیب متخصص كلما لاحظت وجود مشكلة على مستوى الأذن، بحسب ما ذكر موقع “alrai”.

عدم غسل الیدین بعد الحمام

یمیل البعض لعدم غسل الأیدي بعد استخدام التواليت، وأن ذلك لیس ضروریا وأنھ مجرد تضییع للوقت، ولكن ھذه ھي الطریقة الأسھل والأنجح للوقایة من الأمراض والعدوى.

عدم تغییر فرشاة الأسنان

تجمع فرشاة الأسنان المبللة الكثیر من البكتیریا في ظرف شھر أو أقل، وھذا بالطبع مضر بصحتك، لذا یوصي أطباء الأسنان بتغییر فرشاة الأسنان كل 2-3 أشھر لأن الاحتفاظ بالفرشاة لفترة أطول من 3 شھور، قد یؤدي إلى حدوث مشاكل صحیة خطیرة.

تقشیر الوجه بشكل دائم

یسبب الإفراط في تقشیر الوجه ظھور التجاعید مبكرا، وینصح أطباء الجلدیة بتقشیر الوجه مرتین في الأسبوع، ویؤكدون أن تجاوز ھذا المعدل سیكون ضرره أكثر من نفعه.

عدم تنظیف الأشیاء ذات الاستعمال الیومي

هناك أدوات كمقابض الأبواب ولوحة المفاتیح والھاتف المحمول، وحتى أجھزة التحكم عن بعد وغیرھا، تشكل أماكن لتجمع معظم البكتیریا في المنزل، لذا من الأفضل تنظیف ھذه الأشیاء یومیا.

استخدام معجون أسنان غني بالفلوراید

ھذا النوع من معجون الأسنان خطیر بشكل خاص على صحة الأطفال، كما یتسبب في نمو غیر صحي للأسنان مع ظھور بقع بیضاء علیھا.

استخدام غطاء وسادة مصنوع من القطن

لا یحبّذ استخدام أغلفة الوسائد القطنیة لأنھا تعزز بروز التجاعید على الوجھ، وتجفف البشرة فضلا عن تلف الشعر، ومن الأفضل استخدام قماش لغطاء الوسائد من الحریر، وذلك بحسب “سبوتنيك”.