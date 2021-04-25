إغلاق جديد.. سلاح نيودلهي لمواجهة انتشار كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي أرفيند كيجريوال تمديد إجراءات الإغلاق بالمدينة لأسبوع آخر في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.

ونقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية عن كيجريوال القول "الوضع الوبائي تدهور، ولذلك بدأنا الأسبوع الماضي تطبيق إجراءات الإغلاق لمدة 6 أيام، تنتهى غدا".



وأوضح: "لقد كان سلاحا لمواجهة جائحة كورونا. وفي ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة، قمنا بمشاورات وقررنا تمديد العمل بإجراءات الإغلاق لمدة أسبوع أخر".

وسجلت الهند رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 349691 خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 16.96 مليون حالة.



وذكرت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 2767 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى 192311.

