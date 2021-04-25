شكرا لقرائتكم خبر عن وجبتان من الأسماك أسبوعيًا يساهمان فى الحماية من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باحثون أن تناول المزيد من الأسماك قد يساعد في منع تكرار الإصابة بأمراض القلب، حيث تعتبر الأسماك الزيتية مثل السلمون والتونة والسردين من أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية، وأوصى الباحثون في جامعة ماكماسترالكندية، بتناول حصتين على الأقل في الأسبوع، موضحين إنه قد يكون من الجيد إضافة المزيد من الأسماك إلى نظامهم الغذائي، حيث ارتبط هذا المستوى من الاستهلاك بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية والوفاة.





أجرى فريق البحث تحليلًا لأربع دراسات كبرى، شملت 191 ألفا و558 مشاركًا من 58 دولة، قاموا بفحص استهلاك الأسماك بين المشاركين، بالإضافة إلى الوفيات والأحداث القلبية الوعائية الرئيسية، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب الاحتقاني والموت المفاجىء.

ووجد الباحثون فى تحليلهم للبيانات أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الحالية الذين تناولوا 175 جرامًا على الأقل (حوالي وجبتين) أسبوعيًا من الأسماك كان لديهم خطر أقل للوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نوع الأسماك الأكثر فائدة هو ما يحتوى على كميات أكبر من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

أفضل طريقة للحصول على فوائد استهلاك الأسماك هي تناول حصتين على الأقل، أو 8 أونصات ، من الأسماك الغنية بأوميجا 3 أسبوعياً.

اختيار الأسماك مثل السلمون والتونة والسردين .

الرنجة وسمك السلمون المرقط والماكريل خيارات جيدة أيضًا.