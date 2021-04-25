هل يعتبر النظام الغذائى الغنى بالألياف مفيدا لمرضى السكرى؟

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القاهرة - سامية سيد - هل النظام الغذائى الغنى بالألياف مفيد لمرضى السكر؟ إنه السؤال الذى يردده الكثيرون، حيث تدعم الألياف الصحة بعدة طرق بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday قد يكون لاتباع نظام غذائي غني بالألياف فوائد مهمة لمرضى السكري، لأن تناول كميات كبيرة من الألياف كان مرتبطًا بانخفاض طفيف في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام.

كما تشير أبحاث أخرى إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يساعد في التحكم في مستويات الهيموجلوبين لدى الشخص، ويُظهر اختبار الهيموجلوبين متوسط ​​مستوى السكر في الدم لدى الشخص لبضعة أشهر قبل الاختبار، ويشير هذا إلى مدى جودة إدارة مرض السكري لديهم بمرور الوقت.

وتأتي الألياف في شكلين: قابل للذوبان وغير قابل للذوبان تتكسر الألياف القابلة للذوبان لتشكيل مادة تشبه الهلام في المعدة وتعمل البكتيريا على تكسيرها أثناء انتقالها عبر الجهاز الهضمي.

ويمتص هذا النوع الكوليسترول والدهون الغذائية، ويساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم بعد الوجبة، من ناحية أخرى، ولا تتحلل الألياف غير القابلة للذوبان وتضيف كتلة إلى البراز، مما يساعده على التحرك بكفاءة عبر الجهاز الهضمي.

وغالبًا ما تحتوي الأطعمة الغنية بالألياف على كلا الشكلين بكميات متفاوتة، وتتضمن بعض المصادر الجيدة للألياف ما يلي"الشوفان، أرز بنى، الكينوا، الخبز،الفواكه، البذور،المكسرات، الخضروات"