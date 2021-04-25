رجيم الماء الفاتر والموز لتخسيس الوزن في 14 يوم فقط!

بيروت - نادين محمد - ابتكرت رجيم الماء الفاتر صيدلانية يابانية تُدعى سوميكو بالتعاون مع زوجها هيتوشي. وقد قاما بتجربته وخسرا نتيجة لذلك 10 كيلوغرامات زائدة في مدة لا تزيد على 14 يوماً. أما القاعدة الأساسية لهذه الحمية فهي أن تستهلكي الموز في الصباح أو نوعاً آخر بديلاً من الفواكه وأن تشربي الماء الفاتر على امتداد النهار. والنتيجة ستكون مذهلة: قوام رشيق وجسم خال من السموم والبقايا الضارة.

إخسري 10 كيلوغرامات

لتتمكّني من تحقيق هذا الهدف ولتطبقي رجيم الماء الفاتر والموز بطريقة فعالة ومفيدة، ليس عليك سوى أن تتبعي هذه النصائح المهمة:

-تناولي طعامك بشكل اعتيادي خلال وجبتي الغداء والعشاء. لكن إفعلي ذلك بكميات معتدلة جداً ولا تستهلكي أيّ نوع من المأكولات بعد حلول الساعة السادسة مساءً.

- تجنبي تناول الأطعمة المقلية والأطباق الجاهزة والمأكولات والأصناف الغنية بالسكّر والمنكهات الصناعية، إضافة إلى المشروبات الغازية والدقيق الأبيض.

-إشربي الماء الفاتر بجرعات صغيرة على امتداد النهار. فقد لا يعجبك طعمها لكن من الضروري أن تفعلي ذلك.

-يمكنك أن تأكلي كتحلية قطعاً من البسكويت الجاف الذي يحتوي على كمية قليلة جداً من أو القليل من الشوكولاته. أما أفضل الخيارات فهو أن تكتفي ببضع قطع من الفواكه الطازجة.

وجبتك اليومية

إذا أخدت قرارك باتباع رجيم الماء الفاتر والموز، من المفيد والضروري أن تعتمدي هذا البرنامج اليومي: 3 وجبات أساسية ووجبة خفيفة.

الفطور: كُلي بيضة مخفوقة، حبة من الغريب فروت، ثمرة من الموز وكوباً من الشاي الأخضر. وتذكري أنه يمكنك أن تأكلي أكثر من ثمرة موز واحدة. لكن لا تتناولي كمية كبيرة من الطعام. أما إذا لم تتمكني، لسبب ما، من استهلاك الموز، فاختاري نوعاً آخر من الفاكهة.

الغداء: حضري لهذه الوجبة طبقاً كبيراً من السلطة يحتوي على البروكولي والبصل والخس والجزر والبندورة، إضافة إلى بيضتين مسلوقتين.

وجبة خفيفة: تناولي قبضة من الجوز مع كوب من اللبن الزبادي.

العشاء: ضعي على مائدتك طبقاً يحتوي على البطاطا أو الجزر المسلوق وقطعة من لحم الدجاج الخالي من الدهون.

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