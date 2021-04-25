مشروب قوي لحرق اصعب الدهون ويذوب 1 سم من الكرش يومياً.. وخلطة بالفيديو

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تعتقدين أنك تعانين من زيادة الدهون التي لا يحتاج إليها الجسم، أو تعانين من احتباس المياه في منطقة البطن، إليك الحل!

يمكن تحضير هذا المشروب في المنزل ولا يستغرق تحضيره أكثر من 10 دقائق. ولا يساعدك فقط على تذويب دهون البطن وإزالة احتباس المياه، ولكن أظهرت النتائج أنه مفيد للنظر والسمع والذاكرة.

ستحتاجين إلى المكونات التالية:

125 غ من الفجل الحار

4 حبات من الليمون

2 سم من الزنجبيل الطازج

3 ملاعق كبيرة من العسل

ملعقتان كبيرتان من القرفة

طريقة التحضير

ضعي الفجل الحار والزنجبيل في الخلاط وبعد خلطهما جيدا أضيفي عصير الليمون واخلطي المزيج لمدة 3 دقائق.

بعد إضافة العسل والقرفة اخلطي المزيج إلى أن يصبح مشروب سائل.

ضعي المزيج في وعاء زجاجي وتناولي منه ملعقة صغيرة مرتين في اليوم قبل الوجبات أو الرياضة.

تناولي المشروب لمدة ثلاثة أسابيع واستريحي لمدة ثلاثة أسابيع بعد ذلك.

الفجل الحار والزنجبيل يساعدان على مكافحة جميع أنواع الانفلونزا وتحفيز الأيض وتخفيف التعب وتحفيز البكتيريا المفيدة في الأمعاء. وهما غنيان بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لذا يساعدان على القضاء على السموم ويساعدان الجسم على التجدد.