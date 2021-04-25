صحة ورشاقة

إنفوجراف.. لقاحات كورونا في الإمارات آمنة

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد أطباء ومختصون أن جميع لقاحات فيروس المستجد المعتمدة من قبل الجهات الصحية في دولة الإمارات آمنة وذات فاعلية عالية.

وقطعت الإمارات شوطا كبيرا في مكافحة بعد تطعيم نحو 65% من سكانها المؤهلين.

وأعلنت الإمارات، السبت، تقديم 87,592 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الجرعات الجديدة ترفع إجمالي الجرعات، التي تم تقديمها حتى السبت، إلى 10,194,276 جرعة، فيما يبلغ معدل توزيع اللقاح 103.07 جرعة لكل 100 شخص.

ويوضح الإنفوجراف التالي أبرز مميزات اللقاح ضد فيروس كورونا في الإمارات:


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا