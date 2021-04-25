إنفوجراف.. لقاحات كورونا في الإمارات آمنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد أطباء ومختصون أن جميع لقاحات فيروس كورونا المستجد المعتمدة من قبل الجهات الصحية في دولة الإمارات آمنة وذات فاعلية عالية.

وقطعت الإمارات شوطا كبيرا في مكافحة فيروس كورونا المستجد بعد تطعيم نحو 65% من سكانها المؤهلين.

وأعلنت الإمارات، السبت، تقديم 87,592 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الجرعات الجديدة ترفع إجمالي الجرعات، التي تم تقديمها حتى السبت، إلى 10,194,276 جرعة، فيما يبلغ معدل توزيع اللقاح 103.07 جرعة لكل 100 شخص.

ويوضح الإنفوجراف التالي أبرز مميزات اللقاح ضد فيروس كورونا في الإمارات:





