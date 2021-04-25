شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التخلص من تشقق الكعبين.. تعرف على الأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكعب المتشقق مشكلة خطيرة، لأنها لا تفسد فقط مظهر باطن القدم ولكنها تسبب أيضا أحاسيس مؤلمة مزعجة، إذا تجاهلت هذه المشكلة ولم تتعامل مع معالجة التشققات، فإن الوضع سيزداد سوءا، وفى خلال التقرير التالية نرصد العديد من أسباب الكعب المتشقق والعلاجات الشعبية لعلاجها، وفقا من موقع girliciousbeauty.

لماذا تظهر تشققات في الكعب: الأسباب الرئيسية

تشققات الكعب من نوعين: عميقة وفي شكل شقوق صغيرة، في كلتا الحالتين الأولى والثانية، يجب عدم تأجيل علاج التشققات، وأن تؤخذ هذه المشكلة على محمل الجد، ومن الأسباب الرئيسية للكعوب المتشققة هي:

- جلد القدمين الجاف: استخدمي مرطب الجلد بانتظام لتجنب التشققات.

- أحذية غير مريحة وضيقة وكبيرة الحجم: ارتدى دائمًا أحذية مريحة.

- وجد العديد من ميسري إعادة التأهيل من الإدمان أن تشقق الأقدام أمر شائع لدى المدمنين لذا ، للحصول على كعب أجمل وأنعم ، تخلصي من هذا الإدمان.

- أمراض الجلد المزمنة: تحتاج إلى زيارة طبيب الأمراض الجلدية إذا كانت المشكلة متعلقة.

- نظافة القدم : اعتني بقدميك، واغسلهما، ورطبهما، واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.إذا كنت لا تهتم بقدميك وكعبيك بشكل صحيح، فلن تتحول الشقوق الصغيرة والضحلة إلى مشكلة كبيرة فحسب، بل يمكن أن تلتهب أيضًا إذا أصيبت بالعرق أو الأوساخ أو العدوى.

الفيتامينات لكعوب صحية

فيتامين أ:له تأثير إيجابي على حالة الجلد والأسنان والشعر والأظافر، يعزز الشفاء السريع للجلد، وله تأثير مفيد على تجديدها، على شكل كاروتين، يمكن العثور على هذا الفيتامين في الفلفل، الجزر، التوت، الخضروات، بقدونس، سبانخ، ريحان، بطاطا حلوة.

فيتامين هـ : يمكنك أيضا تسميته بفيتامين الشباب وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، ينشط نمو الخلايا وانقسامها، ويجدد شباب الجسم، يرطب هذا الفيتامين البشرة ويعزز عمل فيتامين أ، ويعزز امتصاصه من قبل الجسم، ومن المنتجات زيت الذرة، والزيوت النباتية، والبقوليات، ومحاصيل الحبوب.

العلاجات المنزلية للكعوب المتشققة:

تخلص من التشققات بالبصل:خذ بصلة صغيرة، افرمها أو اقطعها في الخلاط، اتركي الكمادة طوال الليل، وفي الصباح اشطفي بقايا القناع بالماء البارد، ثم عالجي كعبيك جيدًا بحجر الخفاف وضعي كريمًا مغذيًا أو مرطبًا عليهما. الليمون:يحتوي على حمض مثالي للتخلص من التشققات وجفاف الجلد وتشقق الكعبين، خذى ليمونة متوسطة الحجم واقطعيها إلى نصفين، ضعى على كعبيك أنصاف الليمون المقشر.