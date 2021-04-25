5 فوائد للسبانخ تفيد الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 10:34 صباحاً - قد لا يكون أطفالك من محبي السبانخ، لكن هذه الفوائد الخمسة المذهلة لتناول السبانخ بانتظام ستقنعك بإضافتها إلى نظامهم الغذائي اليومي.

لما النائلي

الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center تورد أهم فوائد السبانخ للاطفال.

شخصية "باباي" بطل السبانخ

باباي

يمكنكِ أن تسألي أي طفل عن السبانخ، وسيتذكر برنامج الرسوم المتحركة الشهير "باباي - الرجل البحار"، وهي خضار ورقية خضراء ذات قيمة غذائية عالية. معروفة علمياً باسم Spinacia Oleracea. يمكنك إعطاؤها لأطفالك نيئة في السلطات أو مطهوة على البخار أو ممزوجة في حساء أو مقلية مع الخضروات الأخرى. إنها متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها بعدة طرق. السبانخ غنية بالفيتامينات A و C و K والمغنيسيوم والحديد والمنغنيز. قد يفيد تناول هذه الخضروات الورقية الخضراء صحة العين، وتقلل من الإجهاد التأكسدي وتقلل من مستويات ضغط الدم من بين الوظائف الصحية الأخرى. سواء أعجبت السبانخ أطفالك أم لا، فإنها بالتأكيد من الخضروات التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي.

الفوائد الصحية للسبانخ

مصدر للكاليسيوم

1. تقوي العظام:

السبانخ مصدر غني بفيتامين K الذي يساعد في تعزيز إنتاج بروتين يسمى Osteocalc وهو المسؤول عن استقرار الكالسيوم في العظام. وتعد السبانخ أيضاً مصدراً رائعاً للكالسيوم وفيتامين د والألياف الغذائية والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج، وكلها عناصر مغذية مهمة مفيدة لصحة العظام.

2. تقوي البصر والجهاز المناعي:

عصير السبانخ

تحتوي السبانخ على بيتا كاروتين وزياكسانثين واللوتين والكلوروفيل، وكلها مسؤولة عن تحسين البصر وتقوية جهاز المناعة لدى أطفالك. يتم تخزين اللوتين والزياكسانثين في شبكية العين وتعمل كواقي شمس طبيعي، وتحمي عيني طفلك من الضوء الضار.

3. تطرد البكتيريا والفيروسات:

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من فيتامين (أ) الذي يساعد الجلد والأغشية المخاطية على طرد أنواع مختلفة من البكتيريا والفيروسات بشكل فعال. علاوة على ذلك، فإن هذا الفيتامين ضروري لإنتاج الدهون للحفاظ على ترطيب الشعر. فيتامين أ مفيد لنمو جميع أنسجة الجسم، بما في ذلك الجلد والشعر. لذا فإن تناولها يقلل تساقط الشعر والالتهابات.

4. تعزز صحة القلب:

من المعروف أن فيتامين سي الموجود في السبانخ لديه القدرة على منع التجاعيد وحمايتنا من أمراض العيون والمشاكل الصحية قبل الولادة وأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أن وجود محتوى اللوتين يمنع سماكة جدران الشرايين، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

5. يحافظ على نشاط الطفل:

يولّد الطاقة

تزود السبانخ طفلك بالمستويات المطلوبة من المغنيسيوم في جسمه ما يساعده على توليد الطاقة أثناء اللعب.