علامات ذكاء الطفل بعمر ثلاث سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 10:34 صباحاً - بعد أن تنتهي سنتَا المهد ويصبح الطفل في عامه الثالث قد يبدر منه تصرفات تجعل الكبار يقولون: إن هذا الطفل سابق عمره، فهذه العبارة تعني أن هذا الطفل لديه ذكاء وله علامات يستطيع أن يدلنا عليها الاختصاصي التربوي محمود أبو عيشة، حيث يشير لأهم علامات ذكاء الطفل في عمر الثلاث السنوات كالآتي.

علامات ذكاء الطفل في عمر ثلاث سنوات

يهتم الطفل الذكي بأشياء تفوق عمره

تكتشف الأم أن طفلها في سن ثلاث سنوات سريع الحفظ، فأي كلمة يسمعها مهما كانت صعبة فهو يرددها وبكل سهولة، ولديه قدرة على أن ينطق أصعب الحروف التي لا يستطيع الطفل في سنه نطقها.

تكتشف الأم أن الطفل الفائق الذكاء يستطيع أن يربط بين الأشياء في سن مبكر، فهو يضع الجورب في قدمه في سن مبكرة جداً وقبل أن يستطيع المشي.

يستطيع الطفل في سن ثلاث سنوات ومن علامات الذكاء أن يميز الروائح التي يشمها مثل روائح الأطعمة، أو رائحة الحريق أو البنزين وغيرها.

يستطيع الطفل الذكي أن يكون متقدماً على أقرانه في كل شيء وبشكل ملحوظ مثل سرعة البديهة والربط بين المواقف أو معرفة الأشخاص وعلاقتهم ببعض، فمن الممكن أن يعرف أن هذا الرجل هو أب لتلك البنت من التشابه بينهما أو علامة مميزة وهكذا.

يسأل أسئلة كثيرة ويريد إجابات سريعة، وهذا ليس الحاحاً بل من كثرة الأفكار في عقله.

كما أن الطفل الذكي يكون حساساً لدرجة لا توصف، ويتأثر بأي كلمة أو تعبير على وجه الآخرين بعكس الأطفال الذين في سنه.

متذوق جيد للأطعمة ويعرف الفرق بين المالح والحلو، والحار والبارد بعكس باقي الأطفال.

من الممكن أن يعرف الوقت بعكس باقي الأطفال.

ويمكن أن يجمع بعض الأعداد ويطرحها.

لديه حس فني عالٍ وقد يتعلم العزف على آلة موسيقية بسيطة.

لديه قدرة على فرز الألوان وتعرفها وترتيبها حسب درجاتها.

ويتميز بالخيال الواسع سواء العلمي أو الأدبي الممتع.

طرق تعامل الأم مع الطفل الذكي

تساعد الألعاب التعليمية على تنمية ذكاء الطفل