كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 10:34 صباحاً - فوائد الحرنكش للحامل، اعلمي عزيزتي أنه خلال فترة الحمل، يجب أن يساعدنا جميعاً بما نتذوقه أو نشمه أو نلمسه أو نراه أو نسمعه في تنمية طفل سليم يتمتع بعقل سليم، يعزز الحرنكش من صحة الطفل والأم الحامل ،أكدت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية أن الحرنكش يعتبر من أفضل الأطعمة الممتازة لتنقية الدم، ومن الحكمة تناوله طوال فترة الحمل لأنه يساعد على التخلص من السموم.

فوائد الحرنكش (عنب الثعلب) في الحمل

فوائد الحرنكش

الحرنكش مصدر ممتاز لفيتامين C، غني بالألياف والبوتاسيوم، يشتهر الحرنكش بخصائصه المتجددة فهي ليست مليئة بالفيتامينات والمعادن فحسب، بل إنها غنية أيضاً بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية.

تخفيف التعب والإرهاق

يشتهر الحرنكش بخصائصه الممتازة في تجديد الشباب، هذا سوف يساعد في تجديد الطاقة في الخلايا، وبالتالي تقليل التعب. ثبت أن شرب عصير الحرنكش أو تناول الحرنكش يقلل من غثيان الصباح ويفيد صحة الأسنان، يساعد طعمه الحلو والحامض على تقليل الشعور بالغثيان طوال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

يمنع الإمساك

يحتوي الحرنكش على نسبة عالية من الألياف، ويمكننا القول أيضاً إنه ملين معتدل. يساعد ذلك على تنظيم حركات الأمعاء ومنع الإمساك أثناء الحمل، وهي مشكلة شائعة جداً أثناء الحمل.

تحسين الهضم للحامل

الحرنكش لتحفيز إنتاج العصارات المعدية، وبالتالي تحسين عملية الهضم والسماح بامتصاص المزيد من العناصر الغذائية. يساعدك تناول مكافحة غسل الأموال بانتظام أثناء الحمل على الخروج من مشاكل الحمل المعتادة مثل عسر الهضم وتكوين الغازات.

تعزيز المناعة

محاربة الالتهابات

تساعد الخاصية المضادة للبكتيريا في التخلص من سموم الجسم ومحتواها العالي من فيتامين سي على محاربة الالتهابات من نزلات البرد إلى عدوى المسالك البولية التي تظهر عادة أثناء الحمل.

الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي

فيتامين C الموجود بكثرة في هذا التوت يجعل الأوعية الدموية تتمدد وبالتالي يساعد في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

القضاء على فقر الدم

الحرنكش مصدر غني بفيتامين C والحديد، بمساعدة فيتامين ج، يمتص الدم الحديد بسهولة، وبالتالي يتم الحفاظ على مستوى الهيموجلوبين جيداً. لذا، فإن تناول الحرنكش يومياً يساعد في محاربة فقر الدم.

إزالة السموم من الجسم

يساعد تناول الحرنكش في زيادة وتيرة التبول وكميته بسبب محتواه المائي العالي. يحتوي هذا التوت أيضاً على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في القضاء على الجذور الحرة. هذا يساعد في طرد السموم من الجسم.

مضاد للالتهابات والتورم

يحتوي الحرنكش على خصائص مضادة للالتهابات. وبالتالي، فإن تناول الحرنكش بانتظام يساعد على تقليل تورم اليدين والقدمين أثناء الحمل.

القضاء على سكري الحمل

سكر الحمل

سكري الحمل هو حالة تحدث أثناء الحمل عندما تتداخل هرمونات الحمل مع عمل الأنسولين في جسم الأم، ينتج عن هذا تطور مرض السكري لدى الأم التي ليس لديها تاريخ سابق لمرض السكر، تساعد الجودة المضادة لمرض السكر في عنب الثعلب وهو الحرنكش في تقليل فرص الإصابة بسكري الحمل.

الحرنكش غني بالكالسيوم

محتوى الكالسيوم في الفاكهة ملحوظ جداً، الكالسيوم ضروري لنمو أسنان طفلك وعظامه، يتم استخراج الكالسيوم المطلوب لطفلك من عظامك، هذا يدل على ضرورة تناول مكملات الكالسيوم الفورية التي يصفها لك الطبيب، كما أن الاستهلاك المنتظم من الحرنكش نفسه يرضي كمية كافية من الكالسيوم.