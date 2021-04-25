فوائد فاكهة القشطة للحامل..وأضرارها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 10:34 صباحاً - الفواكه أحد أهم العناصر التي على الحامل الاهتمام بتناولها أثناء فترة الحمل، لما توفره من فيتامينات ومعادن وألياف وغيرها، وتعد القشطة من الفواكه التي ننصح بها بشدة نظراً لفوائدها التي لا تنتهي... عن الفوائد والمضار لهذه الثمرة تحدثنا خبيرة التغذية الدكتورة نهى ياسين بمعهد التغذية

ثمرة القشطة

ثمرة القشطة

هي ثمار إحدى أنواع الأشجار صغيرة الحجم، ودائمة الخُضرة، والتي غالباً ما يبلغ ارتفاعها بين 5 إلى 6 أمتار، وتمتاز بأوراقها كبيرة الحجم، ذات اللون الأخضر اللامع

تتخذ الثمار الناضجة والصالحة للأكل في شكلها الخارجي شكل قلبٍ أخضر اللون، بقطرٍ يتراوح بين 15 إلى 20 سنتيمتراً، أما داخلها فلونه أبيض

وتتميّز فاكهة القشطة بقوامها الكريمي، ونكهتها المُشابهة إلى حدٍ ما مع فاكهتي الأناناس، والفراولة، ويمكن تناولها نيئة عن طريق قطع الثمرة إلى نصفين

ومن ثم استخراج اللّب الموجود بداخلها، ليتم تقطيعه لاحقاً إلى أجزاء أصغر، اعتماداً على حجم الثمرة

لكن من المحتمل أن هناك بعض الأسباب لعدم أمان تناول فاكهة القشطة خلال فترة الحمل، وبشكلٍ عام يجب على الحامل الاستشارة وتناول أنواع أخرى من الفواكه

إذ تُنصح النساء خلال فترة الحمل باستهلاك ما يتراوح ما بين 2 - 4 حصص من الفواكه الطازجة، أو المُجمدة، أو المُعلبة، أو المُجففة بشكلٍ يومي

فوائد فاكهة القشطة للحامل

فوائد فاكهة القشطة للحامل

فاكهة القشطة إحدى الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن والبروتين والكربوهيدرات

فوائدها خلال الحمل تتمثل في: تقليل الغثيان الصباحي وهو أحد أشهر الأعراض التي تزعج الحامل

تحتوي فاكهة القشطة على فيتامين «ب6»، وله دور مهم في تقليل الشعور بالغثيان الصباحي

تحتوي فاكهة القشطة على كميات كبيرة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية التي توفر لكِ بعض الطاقة التي تحتاجين إليها خلال الحمل

قد يرتفع ضغط الدم في الحمل عند بعض النساء، تناول فاكهة القشطة ينظم ضغط دمك؛ لاحتوائها على الكالسيوم والمغنسيوم

تناولها يساعد على نمو الجهاز العصبي والأوعية الدموية للجنين

حدوث الإمساك أمر شائع في الحمل، تحتوي فاكهة القشطة على الألياف التي تقلل من إصابتك بالإمساك، وتحسن هضمك

تحتوي فاكهة القشطة على فيتامين «بـ1»، وفيتامين «ب6»، وحمض الفوليك، والكالسيوم، والمغنسيوم، والبوتاسيوم، تساعد كل هذه المواد على نمو الجهاز العصبي والأوعية الدموية لجنينك

كما تحتوي على فيتامين «أ» الذي يسهم في تكوين الجلد والعينين، الشد العضلي شائع في الحمل خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، يساعدك المغنسيوم الذي تحتوي عليه فاكهة القشطة على الوقاية من تشنجات الأرجل

تحتوي فاكهة القشطة على مضادات الأكسدة التي تساعدك على التخلص من السموم، كما أنها تساعد كليتيك على أداء وظيفتهما بشكل جيد، تقوي مضادات الأكسدة أيضاً مناعتك خلال الحمل

مشكلات الأسنان شائعة خلال الحمل وبعد الولادة، تحتوي فاكهة القشطة على الألياف التي تساعدك على تنظيف أسنانك، كما أنها غنية بالكالسيوم الذي يحافظ على الأسنان والعظام

تحتوي فاكهة القشطة على النحاس الذي تحتاجين منه خلال الحمل إلى 100 ملليجرام يومياً، للحفاظ على

سلامة الجنين وسلامتك وتجنب الولادة المبكرة، توفر لكِ فاكهة القشطة بعض احتياجاتك من النحاس

أضرار فاكهة القشطة للحامل

أهمية تناول الفاكهة للحامل والجنين

فاكهة القشطة من أكثر الفواكه المفيدة والمغذية، ولكن عليكِ الحذر من بعض الأمور: تناول البذور قد يسبب اضطرابات لجهازك الهضمي، فتجنبيها

يعتقد الخبراء أنّ من المحتمل عدم أمان تناول فاكهة القشطة؛ حيث إنّ هناك قلقاً من أنّ الاستهلاك المُتكرر لهذه الفاكهة يُمكن أن يؤدي إلى تلف الخلايا العصبيّة في الدماغ، وأجزاء أخرى من الجسم

بالإضافة إلى التسبب باضطرابات حركيّة مُشابهة لاضطرابات مرض باركنسون إلّا أنّ ذلك غير مؤكد، وما زالت هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لتأكيده

في بعض الحالات يُنصح بالحذر والانتباه عند استهلاك فاكهة القشطة، أو تجنبها تماماً، خاصة الأشخاص المصابين بأمراض الكلى وأمراض الكبد، ويُنصح هؤلاء بتجنب تناول فاكهة القشطة، أو شرب الشاي المصنوع منها

يُعتقد أنّ القشطة لها خصائص مخفضة لسكر الدم، ولذلك يجب على مرضى السكري الذين يتناولون الأدوية المخفضة للسكر أخذ الحيطة والحذر في حال استهلاك مكملاتٍ غذائيّة تحتوي على القشطة

كذلك الأشخاص الذين يأخذون الأدوية المخفضة للضغط: حيث تمتلك القشطة خصائص تخفض ضغط الدم، ولذلك يجب على هؤلاء المرضى الحذر والانتباه عند استهلاك أي مكملات غذائيّة تحتوي على القشطة

تحتوي القشطة على كمية كبيرة من السكر، وسعراتها الحرارية عالية، ولذلك لا تعد من الفواكه المناسبة لكِ إذا كنتِ مصابة بسكر الحمل، أو السمنة

تناول القشطة قد يسبب الحساسية للبعض، إذا ظهرت عليكِ أي أعراض حساسية فتوقفي عن تناولها فوراً

تناول فاكهة القشطة غير الناضجة قد يسبب لكِ اضطرابات في جهازك الهضمي، احرصي على تناول الناضجة تماماً فقط

دراسات توصي بتناولها خلال فترة الحمل

تناول القشطة يدعم الجهاز المناعي في جسم الحامل

أكدت الدراسات أن فاكهة القشطة تحتوي على فيتامين بـ1. وفيتامين ب2. وتُعدّ غنيّة بفيتامين ج أيضاً؛ الكوب الواحد من فاكهة القشطة يحتوي على 4.46 ملي غراماً من فيتامين ج

وتُوصي وزارة الزراعة الأميركيّة بتناول ما لا يقل عن 90 مللي غراما من هذا الفيتامين يوميّاً لدعم الجهاز المناعي في الجسم

الكوب الواحد من هذه الفاكهة يزوّد الجسم بـ626 مللي غراما من البوتاسيوم، والذي يُساهم في تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى

كما تتميّز فاكهة القشطة بمحتواها المرتفع من مضادات الأكسدة، والتي تُساهم في تخليص الجسم من أضرار الجذور الحرّة التي قد تسبب الضرر لخلايا الجسم. تساعدك على التخلص من السموم، كما أنها تساعد كليتيك على أداء وظيفتهما بشكل جيد، تقوي مضادات الأكسدة أيضاً مناعتك خلال الحمل

مشكلات الأسنان شائعة خلال الحمل وبعد الولادة، تحتوي فاكهة القشطة على الألياف التي تساعدك على تنظيف أسنانك، كما أنها غنية بالكالسيوم الذي يحافظ على الأسنان والعظام

تحتوي فاكهة القشطة على النحاس الذي تحتاجين منه خلال الحمل إلى 100 ملليجرام يومياً، للحفاظ على سلامة الجنين وسلامتك وتجنب الولادة المبكرة، توفر لكِ فاكهة القشطة بعض احتياجاتك من النحاس.

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