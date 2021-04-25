شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول سيارة كهربائية محلية الصنع في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، عن إطلاق أول سيارة كهربائية محلية الصنع تحت اسم «القدس رايز».

وذكرت وكالة «النشرة» اللبنانية أن شركة «إي في إليكترا» الناشئة في ​لبنان،​ أطلقت أول ​سيارة​ كهربائية في البلاد على يد مؤسس المشروع رجل الأعمال الفلسطيني المولود في لبنان جهاد محمد.

ومن جهته أشار محمد خلال الحفل إلى أن السيارة التي حملت في مقدمتها شعارا ذهبيا يجسد قبة الصخرة: بأن «هذه أول سيارة يتم تصنعيها بشكل كامل في لبنان». وبحسب مؤسس المشروع، يبلغ سعر هذه السيارة الكهربائية ثلاثين ألف ​دولار​ فقط.

وأمل محمد أن تبدأ شركته خلال هذا العام بإنتاج ما يصل إلى عشرة آلاف سيارة في لبنان، على أن تكون باكورة هذا الإنتاج متوفرة في السوق خلال عام.

وبعد سنوات من العمل في ​قطاع الاتصالات​ في كندا و​العراق​ و​دول الخليج​، قرّر محمّد خوض مجال صناعة السيارات، وأسّس شركته في لبنان قبل نحو أربع سنوات، ويعمل فيها نحو 300 موظف لبناني وفلسطيني على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة.