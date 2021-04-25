شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف أمريكية من استخدام كاميرات لتتبع الملونين في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكر موقع «ذا ريجستر» أن جميع البنوك في أمريكا تختبر حاليا كاميرات مزودة ببرامج للتعلم الآلي لمراقبة الأشخاص، مدعية أنها ستساعد في تقليل الاحتيال، وتقديم خدمة أفضل جراء تقليل أوقات الانتظار، كما سيتم استخدامها في مراقبة الأشخاص المشردين الذين ينامون بالقرب من أجهزة الصراف الآلي.

وأشار الموقع إلى انتشار مخاوف من أن يكون هدف برامج من هذا النوع هو المزيد من تتبع الملونين وجمع بيانات عنهم، وذكر أن بعض البنوك، مثل سيتى ناشيونال بنك اوف فلوريدا تقوم، باختبار برامج لتحديد العملاء والموظفين في فروعها لأغراض أمنية.

ويستخدم آخرون، مثل سوثيرن بنك، الكاميرات التي تدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن أي نشاط مشبوه حول أجهزة الصراف الآلي ويمكنهم إرسال رسائل صوتية تخبر الأشخاص المتسكعين حول الأجهزة بالابتعاد.

في المقابل، قال بنك شيس إن البرنامج الذي ثبته ليس مصممًا للتعرف على هوية الأشخاص أو عرقهم أو جنسهم. وكشف الموقع أن هذه الكاميرات التي تدعم البرامج غير مرحب بها في الفروع في بعض المناطق في الولايات المتحدة، حيث حظرت بعض المدن، مثل بورتلاند في ولاية أوريغون، استخدام كاميرات التعرف على الوجه في الأماكن العامة.

وقال أحد البنوك المعروفة باسم «شارلوت» في نورث كارولينا: «نقوم دائمًا بمراجعة الحلول التكنولوجية الجديدة المحتملة الموجودة في السوق».

من جانبها، أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تحذيرًا مفاده أن الشركات عموما، بما فيها المصرفية، يجب أن تكون حريصة عند نشر خوارزميات التعرف الآلي على ان تتسم بالإنصاف وعدم التحيز ضد العرق أو الجنس أو العمر والا ستواجه تداعيات قانونية.

حذرت إليسا جيلسون، المحامية في الهيئة التنظيمية، في مذكرة عامة، هذا الأسبوع من أن الخوارزميات المطبقة في المجالات عالية الخطورة بشكل خاص، مثل توظيف الناس، والائتمان، والإسكان، والتأمين، يجب أن تخضع للتدقيق الشديد، مضيفة: قد تكون خوارزمية التعرف على الوجه التي تتميز بمعدل دقة مرتفع مخادعة وعليه فإن استخدامها في الواقع لتحديد الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، سيجلب على الشركة التي تستعملها إجراءات إنفاذ قواعد لجنة التجارة الفيدرالية.