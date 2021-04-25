شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعمل لساعات طويلة؟ .. اعرف كيف يمكن أن يؤثر ذلك على قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة تم تقديمها في المؤتمر عبر الإنترنت للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) ، أن ساعات العمل التي تعيق ساعات الراحة الطبيعية للفرد، مثل نوبات العمل الليلية أو التحولات اليومية غير المعتادة فى مواعيد النوم تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لتقرير لموقع onlymyhealth.

ووفقًا لفريق البحث، يعمل حوالي 20 ٪ من إجمالي الموظفين في نوبات غير نمطية أو ساعات عمل فردية ويتعاملون مع مضاعفات صحية القلب الضارة.

وتساهم عدة عوامل مثل الأكل غير الصحي والنوم المتقطع وضغوط العمل والحياة الاجتماعية السيئة في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يسبب اختلال الساعة البيولوجية فضلا عن مشاكل صحية.



صحة القلب

وقادت الدكتورة سارة جامبوا ماديرا من جامعة لشبونة بالبرتغال هذه الدراسة، وقالت: "وجدت دراستنا أنه في كل ساعة من ساعات العمل كان جدول العمل غير متزامن مع ساعة جسم الموظف، مضيفة:" لدينا جميعًا ساعة بيولوجية داخلية تتوافق مع اليقطة فى الصباح، وهى ما تجعلنا نشعر باليقظة والإنتاجية في الصباح الباكر والنعاس في المساء،والعكس صحيح، يحدث اختلال التوازن اليومي عندما يكون هناك عدم توافق بين ما يريده جسمك، والتزاماتك الاجتماعية المفروضة".