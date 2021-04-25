شكرا لقرائتكم خبر عن طرق تنظيف الأنف الزيتية.. استخدمى غسول ومقشر الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدو الأنف اللامعة قبيحة ويحدث ذلك نتيجة تراكم الزيوت والاتساخات عليها، لذلك إليك بعض الطرق التى يمكنك من خلالها معالجة هذه المشكلة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. طرق التخلص من تراكم الزيوت على الأنف:

1- غسل الوجه

قم بغسل وجهك مرتين على الأقل فى اليوم وبهذه الطريقة ستتخلصين من الزيت الزائد من أنفك.

2- استخدام التونر

استخدام التونر أمر مهم وضرورى يساعد فى التخلص من الزيوت من منطقة الأنف.

3- استخدم مرطبًا بأساس مائى

إذا كنت تستخدم مرطبًا يحتوى على كريم فقد حان الوقت للتبديل إلى مرطب مائى فهو أفضل بكثير للتخلص من الزيوت المتراكمة على الأنف.

4- استخدام قناع الورقة

الأقنعة الورقية متوفرة بسهولة وهى الحل الأسرع للتخلص من الأنف اللامع نتيجة تراكم الزيوت.

5- استخدام صابون الأطفال

إذا كنت تريد اختراقًا سهلًا لمنطقة الأنف للتخلص من الزيوت فيها فما عليك سوى غسل أنفك بصابون الأطفال.

6- تقشير الوجه

استخدمى مقشر الوجه لتقشير وجهك وخاصة أنفك للتخلص من كل الأوساخ والزيوت المتراكمة والتى تسد بدورها المسام.

7- استخدم ورق تنشيف

من أسهل الطرق للتخلص من الزيت استخدام ورق تنشيف على الأنف لامتصاص الزيت الزائد منها.

8- استخدام مطهر الزيت

قمِ بوضع مزيل الزيت على وجهك قبل وضع المرطب لتحصلى على نتائج مبهرة والتخلص من الزيوت المتركمة على وجهك خاصة فى منطقة الأنف.

9- استخدم واقى الشمس الخالى من الزيوت

يجب الحرص على استخدام واقى للشمس يكون خاليًا من الزيوت حتى لا يزيد من إفراز الزيوت خاصة فى منطقة الأنف ما يترتب عليه انسداد المسام.