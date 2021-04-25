هل تسبب حمى القش نزيفًا فى الأنف؟

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القاهرة - سامية سيد - تختلف أعراض حمى القش من شخص لآخر، ولكن يمكن أن تكون مزعجة جدًا فى أحيان كثيرة، حمى القش ليست مجرد سيلان فى الأنف وقليل من العطس، إنها حقًا مزعجة وغير مريحة، قد تستمر مع بعض الأشخاص لأكثر من ستة أشهر كل عام ويمكن أن تسبب أعراضًا مروعة مثل ضيق الصدر أو التنفس، ولكن هل يمكن أن تسبب حمى القش نزيفًا فى الأنف؟

وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" فإنه عندما تصاب بحمى القش تعتمد على نوع حبوب اللقاح الذى لديك حساسية تجاهها، حيث يجد الأشخاص الذين لديهم حساسية من حبوب لقاح العشب وهى أكثر مسببات الحساسية شيوعًا ذروتها فى شهرى مايو ويوليو، بينما يعانى الأشخاص الذين لديهم حساسية من حبوب اللقاح من أسوأ الأعراض فى شهرى يوليو وسبتمبر، ويمكن أن تكون مصابًا بالحساسية تجاه واحد أو كل حبوب اللقاح وكلها تسبب رد فعل تحسسيًا مشابهًا.

- تشمل الأعراض النمطية لحمى القش ما يلى:

1- العطس والسعال

2- سيلان أو انسداد فى الأنف

3- حكة أو عيون حمراء أو دامعة

4- حكة فى الحلق والفم والأنف والأذنين

5- فقدان حاسة الشم

6- ألم حول الجبهة

7- صداع الرأس

8- ألم الأذن

9- الشعور بالتعب

- هل يمكن أن تسبب حمى القش نزيف فى الأنف؟

لن تتسبب حمى القش فى حدوث نزيف فى الأنف بشكل مباشر ولكن يمكن أن تتسبب أعراضها فى حدوث هذا النزيف، فعلى سبيل المثال يمكن أن يؤدى العطس المفرط ونفث أنفك إلى إتلاف أنسجة الأنف أو تمزق الأوعية الدموية وكذلك إذا كنت تستخدم بخاخات الأنف لعلاج حمى القش فقد تتسبب المواد الكيميائية القاسية فى المنتج فى إتلاف الأوعية الدموية وكل ذلك قد ينتج عنه حدوث نزيف فى الأنف، ولتجنب نزيف الأنف نتيجة حمى القش، يجب أن تتأكد دائمًا من أنك ترش بخاخ الأنف قليلاً نحو الخارج بدلاً من الداخل.