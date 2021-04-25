5 نصائح لإفطار مرضى كورونا.. الابتعاد عن اللحوم ضروري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسمح الأطباء لبعض المصابين بفيروس كورونا صوم شهر رمضان، إذا كانت حالتهم بسيطة ويمكنهم عدم تناول الطعام والمشروبات لمدة تتخطى 15 ساعة.

بالطبع هناك حالات إصابة بفيروس "كوفيد-19" شديدة أو متوسطة ولا يسمح لها بالصوم؛ لحاجتها الملحة لشرب السوائل الدافئة ومقويات المناعة، مع وجود أدوية لا بد من تناولها في مواعيد محددة.



وسبق وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى في هذا الشأن، وقالت إن "مصابي فيروس كورونا المستجد هم أولى الناس برخصة الإفطار للمرض".

وأوضحت أن المصابين بالفيروس التاجي عليهم استشارة الطبيب المختص حول تأثير الصيام على حالتهم، وبناءً عليه يحق لهم الامتناع عن الصيام لرخصة المرض.



أما من يرغب في الصيام من مصابي كورونا فعليهم الاهتمام بأنواع معينة من الأطعمة تكون غنية بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم لتخطي العدوى الفيروسية بسلام.



أيضا يجب على مرضى "كوفيد-19" الاهتمام بالحركة الدائمة والتمشية داخل المنزل، مع تهوية الغرفة التي ينعزلون فيها، والحصول على عدد ساعات كاف من النوم ليلا.

تغذية مرضى كورونا الصائمين





الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة في مصر، أوضحت أن بعض حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" تكون بسيطة وتستطيع الصوم إذا سمح الدكتور المتابع له بذلك.

وقالت عبدالوهاب لـ"الخليج 365"، إن الحالات التي يمكنها الصوم لا بد أن تراعي تنظيم الأدوية الموصوفة لها وتناولها خلال الفترة من الإفطار وحتى السحور.

وقدمت مجموعة من النصائح لطبيعة الأطعمة التي يتناولها مريض كورونا أو يتجنبها خلال الصوم، منها:







- من الضروري أن يتجنب تناول اللحوم الحمراء قدر الإمكان.

- يمكنه تناول البروتين في صورة دجاج أو سمك أو بيض أو جبن أو زبادي.

- الإكثار من شرب السوائل خلال فترة الإفطار، على أن يتناول كوبا من الماء كل نصف ساعة.

- الاهتمام بتناول العصائر الطازجة خاصة البرتقال والجوافة وكل الفاكهة الغنية بفيتامين سي.

- تناول المشروبات الدافئة باستمرار خلال فترة الإفطار، خاصة اليانسون والقرفة والجنزبيل.



