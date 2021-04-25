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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لزيت الزيتون.. يحمى من أمراض القلب والسرطان والان مع تفاصيل الخبر
1- مصدر لمضادات الأكسدة
يعتبر زيت الزيتون مصدرًا غنيًا للأحماض الدهنية المفيدة وفيتامين K وفيتامين E والعديد من مضادات الأكسدة القوية الأخرى المفيدة للبشرة والصحة العامة، فهى تقلل الالتهاب وتحارب أضرار الجذور الحرة المحتملة الناجمة عن الإجهاد التأكسدى.
2- له خصائص مضادة للالتهابات
بدلًا من استخدام الزيت النباتى أو عباد الشمس يجب استخدام زيت الزيتون خاصة خلال فصل الشتاء فهو مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية ويمكن أن يساعد فى علاج آلام المفاصل والعضلات، ويحتوى على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يقلل الالتهاب بشكل فعال.
3- يحمى من أمراض القلب
4- يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان
يمكن أن يقلل زيت الزيتون من خطر الإصابة بأمراض السرطان مثل القولون والمستقيم والثدى والرحم والبروستاتا والرئة والبنكرياس، إذا قمت بتضمين ملعقة كبيرة على الأقل من زيت الزيتون فى كل وجبة يوميًا، فقد يكون ذلك مفيدًا لك، وفقا لدراسة فإن زيت الزيتون هو الأكثر فعالية فى الوقاية من سرطان الثدى لدى النساء.
5- يساعد على فقدان الوزن