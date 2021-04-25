رافضو العزل يكسرون قيود كورونا وسط لندن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك آلاف المتظاهرين المناوئين للعزل العام في مسيرة بوسط لندن، اليوم السبت، في تحد للقيود على التجمعات خلال جائحة كوفيد-19.

وأطلق منظمو المسيرة عليها اسم "اتحدوا من أجل الحرية".

ويرى مناوئو العزل العام أن قيود كوفيد-19 لا ضرورة لها وأنها انتهاكا لحقوق الإنسان.

كما يعارضون التطعيمات وارتداء الكمامات وبطاقات التلقيح المسماة جوازات السفر الصحية.





وقالت وسائل إعلام إن عدد من شاركوا في المسيرة 10 آلاف، لكن شرطة المدينة لم تعلن رقما.

وردد المحتجون هتافات تقول "الحرية" و"اخلع كمامتك" ورفع البعض منهم لافتات كتبت عليها عبارات منها: "لا لجوازات سفر اللقاحات" و"العزل يقتل".

ولم يضع معظم المحتجين كمامات.

وقال متحدث باسم شرطة المدينة إنه لا علم لديه بشأن احتجاز محتجين.