لهذا السبب تعيش النساء لفترة أطول من الرجال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 01:09 صباحاً - إنّ الذكورية السامة ستؤدي إلى هلاكك، حرفياً، في حال كنت ذبابة الفاكهة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وجد باحثون من الولايات المتحدة أنه مع تقدم ذباب الفاكهة الذكور في العمر ، تصبح الأقسام المتكررة في كروموسومات Y ،نشطة، مما يسبب تأثيرات سامة.

على وجه التحديد ، أظهرت الدراسات السابقة على ذباب الفاكهة أنه عندما تصبح المقاطع المتكررة Y نشطة ، فإنها تضعف الذاكرة ، وتسبب تلف الحمض النووي وتقوم بتقصير عمر الحياة.

بينما يحمل كل من جنسي الذباب، الذكور والإناث هذه التسلسلات المتكررة، فهي أكثر وفرة في كروموسوم Y ، والتي تمثل “مسؤولية جينومية”.

وهذا ما قد يفسر لماذا عادة ما يكون لدى الإناث عمر أطول من نظرائهن الذكور.

في دراستهم ، درست عالمة الأحياء أليسون نجوين ودوريس باشتروج من جامعة كاليفورنيا ، بيركلي، نوعاً من ذبابة الفاكهة يسمى دروزوفيلا ميراندا.

إنّ الذكور من هذا النوع لديهم ضعف الحمض النووي المتكرر الموجود لدى نظرائهم من الإناث، وأيضاً عمر أقصر بكثير.

ووجد الباحثون أنه في خلايا الذباب الذكور الشباب ، يتم الاحتفاظ بالحمض النووي في شكل محكم ويتم إيقاف تشغيل المقاطع المتكررة.

ومع ذلك، مع تقدم عمر الذباب ، وجد الثنائي أن المقاطع المتكررة يمكن أن يتم تنشيطها حيث يشكل الحمض النووي شكلاً أكثر مرونة، مما يؤدي إلى الآثار الجانبية السامة.

وكتب الباحثون في ورقتهم: “تبين لنا أن العناصر القابلة للنقل الموجودة على كروموسوم Y هي أقل إسكاتاً بشكل فعال لدى ذكور ذبابة الفاكهة”.

يبدو تأثير Y السام أكثر وضوحاً في الأنواع التي تحتوي على كروموسوم Y أكبر، مع المزيد من التكرار والجينات المنسوخة بشكل أكثر نشاطاً.”

وخلصوا إلى التالي: “تظهر بياناتنا أنّ كروموسومات Y الغنية بالتكرار هي مسؤولية جينومية للذكور”.

وفقاً للثنائي ، فإن النتائج تدعم أيضاً فكرة وجود صلة أكثر عمومية بين أقسام الحمض النووي المتكررة والشيخوخة ، والتي ، في الوقت الحالي ، تعتبر غير مفهومة بشكل جيد.

وأضافوا أنّ تلف الحمض النووي الناجم عن المقاطع المتكررة يساهم على الأرجح في التأثيرات الفسيولوجية للشيخوخة ، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للكشف عن الآليات الدقيقة الكامنة وراء الآثار السامة لتكرار الحمض النووي.