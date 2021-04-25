شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ينصح بممارسة رياضة المشي خلال رمضان للتخلص من دهون البطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح طبيب الباطنية الدكتور فيصل الصفي، بممارسة رياضة المشي السريع خلال شهر رمضان⁠المبارك.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن ممارسة رياضة المشي، تساعد الجسم على التخلص من دهون البطن والخصر.

وأشار إلى أن الجسم يحتاج من ٤٥–٦٠دقيقة لممارسة الرياضة ،قبل او بعد الإفطار.