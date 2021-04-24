عنصر طبيعي لخسارة الوزن.. ماذا تعرفون عن الألوفيرا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هناك العديد من الأعشاب التي تساعد على خسارة الوزن، من بينها نبات الألوفيرا الذي لديه فوائد قوية في مكافحة الوزن الزائد.

بجانب خصائصه الطبيعية في علاج حروق المطبخ والشمس والكدمات والطفح الجلدي وحب الشباب وغيرها من الفوائد، لدى نبات الألوفيرا أو المعروف بجل الصبار، قدرة على إنقاص الوزن، وفقاً لموقع " notizie" الإيطالي.



لإنقاص الوزن، يُنصح بتناول عصير جل الصبار في الصباح على معدة فارغة، بتحضير كوب مليء بالماء وإضافة بعض هلام الألوفيرا إليه، ثم تسخينه مع التحريك المستمر حتى يمتزج الجل مع الماء.

كما يمكن تناوله مع الليمون أو الأناناس أو الزنجبيل كمشروب منعش لمنع الشعور بالعطش، وفي الوقت نفسه، فعال في إنقاص الوزن.

يعمل مشروب جل الصبار على تقليل الأنسجة الدهنية التي تساهم في الحصول على لياقة بدنية متناسقة.

يساعد هذا المشروب على إنقاص الوزن وتنقية الجسم بالإضافة إلى وجود خصائص مضادة للالتهابات وملينة للمعدة ومزيلة لسموم الجسم.

الألوفيرا ينظف الجسم ويحفز عملية التمثيل الغذائي مما يسمح بفقدان الوزن بطريقة صحية، كما يساعد على تهدئة وتقليل الشعور بالجوع والشهية.

لكن من الضروري تنظيم استهلاك جل الصبار بعد استشارة الطبيب الخاص وعلى أساس الوزن والطول حتى لا تتعرض الصحة للخطر.

وبالإضافة إلى تناول جل الصبار، من المهم أيضاً الجمع بين التغذية الجيدة والأنشطة الرياضية التي يجب المواظبة على ممارستها باستمرار.



