كورونا يقتل قطة.. أصابتها العدوى من المالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة جديدة نفوق قطة بعد إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في بريطانيا، فضلاً عن إصابة أخرى بأعراض شديدة للمرض.

ونفقت إحدى القطط الصغيرة في بريطانيا بعد إصابتها بعدوى فيروس كورونا من مالكها، وذلك وفقاً لدراسة جديدة نُشرت في السجلات البيطرية للبلاد.



وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الباحثين في الدراسة وجدوا أن قطتين قد أصيبتا بفيروس كورونا من قبل أصحابها، حيث عانت إحداهما، والتي كان عمرها 4 أشهر فقط، من مشاكل في التنفس، فيما نفقت الأخرى.

وأضافت الصحيفة أن القطتين من سلالتين مختلفتين، وتعيشان في منزلين منفصلين، مشيرة إلى العثور عليهما أثناء عملية فحص لفيروس كورونا بين الحيوانات الأليفة، وذلك في دراسة أجرتها وحدة التشخيص البيطري في المملكة المتحدة.

ويقول الباحثون إن الحيوانات يمكن أن تكون حاملة لفيروس كورونا المستجد، وذلك على الرغم من عدم وجود دليل حتى الآن على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تنقل الفيروس إلى أصحابها.

وأكدت الدراسة أن انتقال كورونا من الإنسان إلى القطط قد حدث أثناء الجائحة في المملكة المتحدة، قائلة إنه نظراً لقدرة الفيروس التاجي على إصابة أنواع مختلفة من الكائنات، فإنه سيكون من المهم مراقبة انتقال العدوى من البشر إلى القطط ومن القطط إلى القطط ومن القطط إلى البشر.

ونقلت الصحيفة عن المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة مارجريت هوزي، قولها إنه من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث حول الأشكال المختلفة لانتقال فيروس كورونا من الحيوانات للإنسان والعكس.

وتأتي هذه الأخبار من الولايات المتحدة بعد ظهور حالات مختلفة من فيروس كورونا في الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة، كما توفي كلب في ولاية كارولينا الشمالية بعد إصابته بالفيروس في أغسطس/ آب الماضي.