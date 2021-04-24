لقاح كورونا في الإمارات.. تقديم 87,592 جرعة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات، السبت، عن تقديم 87,592 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الجرعات الجديدة ترفع إجمالي الجرعات، التي تم تقديمها حتى اليوم، إلى 10,194,276 جرعة، فيما يبلغ معدل توزيع اللقاح 103.07 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت الوزارة الإماراتية أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.



