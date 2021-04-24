الإمارات تعلن عن شفاء 1793 مريضا من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات، السبت، عن إجراء 212,779 فحصا جديدا خلال 24 ساعة لرصد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 2080 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 508,925 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1569 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1793 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 490,457 حالة.

