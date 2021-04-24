شكرا لقرائتكم خبر عن المنافسة بين تويتر و كلوب هاوس .. من يفوز في النهاية ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير حديث أن تطبيق Twitter يتجه إلى امكانية اضافة ميزات جديدة منها تقديم خدمة «الإكرامية» ما يسمح لمستخدمي تويتر الاعتماد عليه في دفع هذه الاكراميات وقد شاركت باحثة التطبيق Jane Manchun Wong صوراً يومي الخميس والجمعة الماضيين تُظهر أن Twitter لديه مفتاح أو «زر» لهذه الخدمة وفقا لتقرير نشره موقع the verege.

واشار التقرير إلى أنه على المستخدم أن يتحقق من وجود هذا المفتاح ولون مميز وهو الأزرق ومكانه في أسفل العلامة المائية «wongmjane» في الجهة اليسرى، حيث يُظهر خيارات تتيح لك الإكرامية عبر Bandcamp، تطبيق Cash

ووجدت الباحثة في التطبيق ان تويتر يعمل على ميزة «Tip Jar» في Twitter Spaces، وهي غرف للدردشة الاجتماعية فيما يشبه الـ Clubhouse

وفقا لتغريدة لها، كان تطبيق كلب هاوس قدم الميزة الخاصة بامكانية المدفوعات المباشرة خلال بداية ابريل الجاري .

وفي بداية ابريل الجاري كشف تقرير اذاعته بلومبرج ان تويتير فتحت مناقشات مع كلوب هوس بهدف بحث الاستحواذ عليه في صفقة بلغت قيمتها 4 مليار دولار بحسب بلومبرج إلا ان هذه المناقشات توقفت بدون نتائج واضحة .

ويبدو ان تويتر تكثف من اعمالها فيما يتعلق بامكانية اضافة الدردشة عبر التطبيق من خلال خدمات SPACES وهو ما يتيحه كلوب هاوس وان كانت خدماته قاصرة على التقديم من خلال نظام IOS فقط حتي الان .

وتسعي كلوب هاوس في نفس الوقت إلى توسيع نشاطها عبر الاندرويد من خلال الاستعانة بعدد من المهندسين لتوسيع اعمالها وتسعي إلى زيادة راسمالها بنحو 4 مليار دولار بحسب بلومبرج. كما وفر تطبيق كلوب هاوس ايضا ميزة الاكرامية عبر التطبيق في بداية ابريل الجاري لاتاحة الفرصة للمبدعين لكسب الاموال مع تعهد واضح بعدم تحصيل جزء من هذه الاموال

ولم يعلن تويتير بشكل رسمي عن وجود خاصية الدفع من خلال المفتاح الازرق أو دفع الاكرامية ولمن له حق الاستخدام ولكن على كل مستخدم اختبار هذه الميزة ومدي امكانية ان يضيفها إلى ملفه الشخصي .