إنفوجراف.. أسبوع التمنيع العالمي 2021‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل منظمة الصحة العالمية في الأسبوع الأخير من شهر أبريل/نيسان من كل عام، بالأسبوع العالمي للتمنيع.

ويأتي احتفال هذا العام في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويذكرنا بأن اللقاحات يمكن أن تقرِّبنا من عالم أوفر صحةً وأكثر ازدهارًا، لا يعاني فيه أحدٌ أو يموت بمرضٍ يمكن توقِّيه باللقاحات.



وحسب المنظمة، ففي الأعوام الثلاثين الماضية فقط، انخفضت وفيَات الأطفال بما يزيد على 50٪، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اللقاحات.

وكانت نهاية عام 2020 إيذانًا بنهاية عقد اللقاحات، وهو مبادرة قادتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لزيادة فرص الحصول على اللقاحات الجديدة وغير المستغلة جيدًا، وزيادة التغطية بالتطعيم لوقاية المزيد من الأطفال من الأمراض التي تهدد حياتهم.



وقد حمت اللقاحات الجديدة التي أُدخلت خلال هذا العقد مئات الآلاف من الأطفال من الالتهاب الرئوي والإسهال، وغيرهما من الأمراض الأخرى التي تصيبهم.

الإنفوجراف التالي يرصد أبرز المعلومات عن أسبوع التمنيع العالمي 2021‎.



