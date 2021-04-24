هل الإمساك من أعراض فيروس كورونا ؟..اعرف الإجابة

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القاهرة - سامية سيد - فيروس كورونا هو مرض تنفسي تم اكتشافه في أواخر عام 2019 يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بـه من أعراض خفيفة أو معتدلة، لكن بعض الأشخاص خاصة أولئك الذين يعانون من ظروف صحية سابقة يصابون بأمراض شديدة، لا يُعد الإمساك عادةً من أعراض مرض كوفيد -19 ، ولكنه في بعض الحالات يمكن أن تساهم عوامل مثل الأدوية والتغييرات الغذائية وتغيرات بكتيريا الأمعاء وتغييرات النشاط البدني في تطورها، وفقا لتقرير لموقع healthline.

هل الإمساك من أعراض مرض كوفيد -19؟

الإمساك ليس عرضًا نموذجيًا لفيروس كورونا، لكن الفيروس قد يؤدي إلى الإمساك لبعض الأشخاص إما بشكل مباشر أو غير مباشر، وصفت دراسة حالة نُشرت في مايو 2020 رجلاً مصابًا بـكورونا جاء إلى المستشفى مصابًا بالحمى والسعال والغثيان والإمساك وآلام في البطن أظهر التصوير المقطعي المحوسب أنه يعاني من مشاكل القولون ، وهو عندما تتوقف عضلات الأمعاء عن الانقباض.

وأفادت دراسة نُشرت في يونيو 2020 أن عددًا من الأشخاص المصابين بـفيروس كورونا تم نقلهم إلى مستشفى في بريطانيا يعانون من أعراض الجهاز الهضمي المختلفة، بما في ذلك الإمساك، وجد الباحثون أن الميكروبيوم المعوي للأشخاص المصابين بـفيروس كورونا الذين خرجوا من المستشفى يختلف عن ميكروبيوم الأمعاء لعامة السكان يُعتقد أن هذا التغيير قد يساهم في ظهور أعراض الجهاز الهضمي.

في دراسة أجريت في فبراير 2021 ، فحص الباحثون آثار زرع جراثيم البراز على مجموعة من 11 شخصًا مصابًا بـفيروس كورونا خرجوا من المستشفى بأعراض الجهاز الهضمي. ثلاثة منهم أصيبوا بالإمساك، زرع جراثيم البراز هو إجراء يتضمن نقل البكتيريا السليمة إلى الأمعاء شهد الأشخاص الثلاثة المصابون بالإمساك تحسنًا في الأعراض بعد العملية.

الأدوية التي تؤدي إلى الإمساك

قد تؤدي بعض الأدوية المستخدمة في علاج كورونا أيضًا إلى الإمساك، في دراسة أجريت عام 2021 ، فحص الباحثون العلاجات المحتملة لعلاج فيروس كورونا وأدرجوا الإمساك كأثر جانبي لبعض العقاقير في دراسة أُجريت في مايو 2020، وجد الباحثون أن 14 % من الأشخاص الذين احد العقارات المضاده للفيروسات أصيبوا بالإمساك.

الإمساك من التوتر والقلق

قد تؤدي زيادة التوتر والقلق إلى زيادة الإمساك لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي ، في دراسة أجريت في مارس 2021 نشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي السريرية ، أفاد 44 % من مجموعة من الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي وإما القلق أو الاكتئاب عن زيادة في الإمساك. تُعزى الزيادة إلى الضيق النفسي الناجم عن جائحة فيروس كورونا وليس عدوى كورونا .

أعراض الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا

إسهال

التقيؤ

فقدان الشهية

غثيان

وجع بطن