اكثر تمارين نحت الخصر والجوانب سهولة وفعالية

بيروت - نادين محمد - تبحث الكثيرات عن اكثر تمارين تنحيف الخصر والجوانب فعالية وسهولة وتأثيراً على الدهون الضارة. فقد تتراكم هذه الدهون في هاتين المنطقتين بسرعة لأسباب مختلفة منها تناول الاطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدسم والسكريات وعدم ممارسة النشاطات البدنية على الاطلاق والجلوس لفترات طويلة خلال النهار. وفمن المهم جداً من اجل تنحيف هاتين المنطقتين الحرص على اعتماد نظام غذائي صحي والقيام بالتمارين الرياضية بشكل منتظم. ولهذا من الضروري التعرف على ابرز تمارين الخصر والجوانب واكثرها فعالية وتأثيراً على الكتل الصعبة والعنيدة.

تمارين للخصر والجوانب ​

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من المهم التعرف على اكثر تمارين الخصر والجوانب فعالية من اجل الاستفادة منها في نحت الجسم واستعادة الرشاقة. وهي سهلة جداً ومن الممكن ممارستها في المنزل من دون الحاجة الى الاثقال او الى الذهاب الى النادي الرياضي.

تمرين القرفصاء

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من المعروف ان هذا التمرين يعمل على شد عضلات الظهر والخاصرتين والفخذين. ومن اجل ممارسته يجب القيام بهذه الخطوات.

1 يجب الوقوف بشكل مستقيم.

2 تمد الذراعان الى امام الصدر ويتم شبك اصابع اليدين.

3 يتم بعد هذا ابعاد الساقين احداهما عن الاخرى.

4 يجري الجلوس على طريقة القرفصاء مع الحفاظ على وضعية ظهر مستقيمة.

5 يتم الحفاظ على هذه الوضعية قدر الامكان قبل استعادة الوضعية الاساسية ثم تكرار التمرين مرات عدة. ومن الممكن القيام به اكثر من مرة خلال النهار الواحد.



تمرين الضغط مع رفع الساقين

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يمكن هذا التمرين ان يساعد على شد كل عضلات الجسم ومنها عضلات الجذع والجزء الاسفل من الجسم.

1 من اجل القيام بهذا التمرين يجب اعتماد وضعية الضغط. وهذا يعني الاستلقاء على البطن بشكل مستقيم ثم رفع الجسم مع الاستناد على راحتي اليدين ورؤوس القدمين.

2 يتم رفع الساق اليمنى الى اعلى والمحافظة على هذه الوضعية قدر المستطاع.

3 يتم انزال الساق اليمنى ورفع اليسرى لأطول مدة ممكنة.

4 يجب تكرار هذا التمرين مرات عدة للساقين والافضل فعل هذا يومياً.

تمرين الدوران نحو الجدار

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1 في هذه الحالة يجب الوقوف امام الجدار من دون الالتصاق به وابعاد الساقين احداهما عن الاخرى. (ويمكن تطبيق التمرين من دون الوقوف امام الجدار او جلوساً مع مد الساقين او وقوفاً مع رفع الاثقال).

2 يجب الدوران بواسطة الجذع العلوي من الجسم نحو اليمين من دون تحريك الحوض والجزء السفلي والقدمين.

3 يجب رفع اليد اليسرى في اتجاه الجدار مع شدها قدر الامكان.

4 بعد هذا يجب انزال الذراع والالتفاف بالجذع نحو الجهة اليسرى.

5 ترفع هذه المرة الذراع اليمنى في اتجاه الجدار مع شدها قدر المستطاع.

يمكن تطبيق التمرين مع وضع اليدين على الخاصرتين. من المهم تكرار هذه الحركة لأكبر عدد ممكن من المرات.

تمرين الضغط على الظهر

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1 من المهم في هذه الحالة الاستلقاء على الظهر مع الحفاظ على وضعية جسم مستقيمة.

2 يجب ثني الركبتين الى اعلى مع تثبيت القدمين على الارض.

3 يجب بعد هذا رفع الذارعين الى اعلى وشبك اصابع اليدين خلف الرأس.

4 يتم رفع الجذع الى اعلى مع الميل نحو احد الجانبين.

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5 يتم الحفاظ على هذه الوضعية قدر المستطاع ثم استعادة الوضعية الاساسية.

6 بعد هذا يجب تكرار الحركة نفسها في الاتجاه المعاكس.

من المهم تكرار هذا التمرين من 10 الى 15 مرة في حال كان هذا ممكناً. فهو يعتبر من اكثر تمارين الخصر والجوانب فعالية وقدرة على نسف الدهون بسرعة.





