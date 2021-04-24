  نسف الدهون في 3 ايام فقط برجيم الافوكادو والشاي الاخضر

بيروت - نادين محمد - من الممكن نسف الدهون بفعالية عن طريق اتباع نظام حياتي وغذائي صحي. ولهذا يجب التوقف عن تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الضارة والسكر مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. كذلك من الممكن تسريع عملية نسف الدهون الضارة والتخلص منها في مدة لا تزيد عن 3 ايام من خلال تطبيق برنامج رجيم الافوكادو والشاي الاخضر السهل.



يساعد هذا الرجيم على نسف الدهون لأنه يحتوي على مكونات فعالة جداً في هذا الاطار. وهذا ما اشارت اليه دراسة نشرت نتائجها في دورية نيوترينيتز. وجاء في تقريرها ان التناول المنتظم للافوكادو يسمح بالتخلص من الوزن الزائد.

اليوم الاول

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الفطور. كوب من الشاي الاخضر، طبق من سلطة الكينوا، نصف حبة افوكادو متوسطة الحجم.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

الغداء. طبق من سلطة التونا مع الطماطم، الافوكادو، الخيار وصلصة خفيفة.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر، قطعة من بسكويت الرجيم المصنوع من الحبوب الكاملة.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي مع القليل من الخضار المشوية، كوب صغير من العدس المطهو على البخار مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

اليوم الثاني

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بعد الاستيقاظ من النوم. كوب من القهوة من دون سكر، كوب من الماء.

الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، بيضتان مسلوقتان مع 5 شرحات من الافوكادو، قبضة من الجوز، نصف حبة تفاح.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

الغداء. طبق من سلطة الحمص مع شرحات من الافوكادو، كوب من حليب جوز الهند.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر، قبضة من اللوز غير المقلي وغير المملح.

العشاء. سندويتش افوكادو مع قطع من سمك السلمون المشوي.

اليوم الثالث

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الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، ملعقة طعام من شوربة الحلبة، قطعتا بسكويت مصنوعتان من القمح الكامل مع بضع شرحات من الافوكادو.

وجبة خفيفة. كوب من عصير البابايا.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش من دون دهون مع صلصة خفيفة، كوب من حليب جوز الهند.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر مع قطع من الافوكادو.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي مع الافوكادو، الهليون، الجزر والسبانخ، كوب من الفواكه.

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لكن من الافضل عدم استهلاك الكثير من الافوكادو في حال تناول ادوية مضادة للتجلط. أما في الحالات الاخرى فمن الممكن الاستفادة منه من اجل الحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم. فهو يحتوي على احماض امينية تساهم في ذلك كما في خفض مستوى الدهون الثلاثية وفي الوقاية من خطر المعاناة من امراض القلب والاوعية الدموية.

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ومن فوائد الافوكادو الى جانب حرق الدهون انه يحتوي على الكثير من المكونات الغذائية ومنها الفيتامين B والمعادن وخصوصاً البوتاسيوم والمغنيزيوم. كما ان تناوله يوفر 18% من حاجة الجسم الى حمض الفوليك. لكن من اجل نجاح الرجيم الذي يعتمد على الافوكادو والشاي الاخضر من المهم الحرص بعد انتهاء مدة الـ3 ايام على تناول الاطعمة التي تخلو من الدهون الضارة والسكريات مع ممارسة النشاطات البدنية والتمارين الرياضية بانتظام. وهكذا يمكن نسف الدهون الزائدة لمدة طويلة.



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