طرق تساعدك على تطوير ذكاء طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أبريل 2021 10:41 صباحاً - على عكس التفكير الشائع، فإن تطوير معدل ذكاء الطفل لا يعني حمله على أداء الكثير من أسئلة معدل الذكاء أو كتب التقييم، ولا يتعلق الأمر كذلك بتحسين ذاكرتهم، كشفت خبيرة التخاطب نيفين سعود فيما يلي 5 أشياء يمكنك القيام بها لتحسين ذكاء طفلك.

1. اقرئي لتحسين الذكاء اللفظي واللغوي

طرق تنمية الذكاء

الذكاء اللغوي هو القدرة على معالجة المعلومات باستخدام الكلمات واللغة.

بالمقارنة مع معالجة الصور أو الكلام، تعد القراءة أكثر صعوبة لأن أجزاء من دماغنا تقوم بإجراء اتصالات. عندما نقرأ، نحن مطالبون أيضاً بالبناء والتخيل، القراءة لا تساعد فقط على تحسين اللغة، وهي أمر ضروري للتواصل ومتابعة مهام الحياة اليومية، بل إنها تحافظ أيضاً على ثبات أذهاننا، إن البدء في القراءة مبكراً قد لا يساعد فقط في نمو معرفة القراءة والكتابة لدى طفلك، ولكنه قد يفيد أيضاً نطاقاً أوسع من القدرات المعرفية التي تعتبر حاسمة في وقت لاحق من حياته.

البداية المبكرة في القراءة مهمة للتنبؤ بتجربة معرفة القراءة والكتابة مدى الحياة.

إذا كان لديك أطفال صغار بدؤوا للتو في التحدث والقراءة، فاقرئي معهم يومياً لتوسيع مفرداتهم، عندما تقرئين معهم، الفتي الانتباه صراحة إلى كلمات معينة، للأطفال الأكبر سناً، قومي بتقديم قصص المفاهيم لتوسيع مفرداتهم وتشجيع الخيال، هذا يساعدهم على فهم أفضل للمفاهيم المجردة.

2. العبي معهم بالمكعبات والألغاز لتحسين الذكاء المكاني

الألغاز، والمكعبات، وألعاب الذاكرة، والحرف اليدوية، وتماثيل اللعب، هذه هي الأدوات التي يجب على كل طفل أن يكبر معها، امنحي أطفالك متسعاً من الوقت والمساحة للعب بهذه الأدوات عندما يكونون في مرحلة ما قبل المدرسة، تعتبر لعبة المكعبات والبناء مهمة ومفيدة بشكل خاص؛ لأنها تمنح طفلك فرصاً تعليمية متعددة.

عند بناء الهياكل أو الانخراط في لعبة المكعبات، يكتشف الأطفال الوعي المكاني ويطورون ذكاءهم المكاني، الذكاء المكاني هو القدرة على تخيل الصور في ذهنك، عند تحديد كيفية تكديس الكتل، تحت أو فوق أو عمودي، يشارك الأطفال في استخدام ذكائهم المكاني.

أظهرت الدراسات أن تطوير المهارات المكانية يدعم التعلم اللاحق في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تم العثور على الأطفال الصغار الذين هم أفضل في تصور العلاقات المكانية يطورون أيضاً قدرات حسابية أقوى في المدرسة الابتدائية.

3. قومي بالرياضيات والتمارين البدنية لتحسين الذكاء السائل

طفلك

تميز العلاقات دون استخدام معرفتك السابقة وهذا ما يعرف بالذكاء، بشكل عام، نستخدم ذكاءنا عندما نواجه موقفاً جديداً.

هل يمكن تدريس الذكاء؟ بالنسبة للأطفال الصغار، يمكنك البدء باستخدام أمثلة ملموسة لإظهار العلاقة بين الأشياء.

إذا كنت تعلمين طفلك الفرق بين المربع والمستطيل، فأظهري له أشياء حقيقية مربعة ومستطيلة حول المنزل، اجعليهم يرون ويلمسون الأشياء ليشعروا بالفرق.

4. ثقي بهم

سواء كان طفلك ذكياً حقاً أو أذكى من المتوسط​​، لا يهم أو يحدث فرقاً إذا لم تعبري عنه.

تم إجراء دراسة حيث أخبر معلمو المدارس الابتدائية مجموعة من الطلاب الذين تم اختيارهم عشوائياً أنهم أذكياء، لم يتم إجراء اختبار خاص لتمييز هؤلاء الأطفال على أنهم «أذكياء»، ولم تتم إضافة أي شيء أو تغييره في الفصل الدراسي.

على أنهم «أذكياء»، ولم تتم إضافة أي شيء أو تغييره في الفصل الدراسي. ومع ذلك، بحلول نهاية العام الدراسي، حصل الأطفال الذين قيل لهم إنهم «أذكياء» من قبل المعلمين على معدل ذكاء أعلى من بقية زملائهم في الفصل، إن كلماتك وإيمانك بهم هي التي ستؤثر عليهم مدى الحياة.

5. الثناء على جهودهم لتطوير عقلية النمو

يكون الثناء أكثر فاعلية عندما يركز على العملية والالتزام وليس النتيجة النهائية، يجب أن يكون التركيز الرئيسي لمديحك على عملية تعلم طفلك وجهوده، أحد وجهات النظر هو «مجموعة التفكير الثابت» التي لديها الاعتقاد بأن الذكاء هو سمة ثابتة. وجهة النظر الأخرى هي «مجموعة عقلية النمو»، حيث تركز العملية بدلاً من الموهبة أو الذكاء.

كيف يمكنك إيصال المديح الذي يشجع «عقلية النمو» لطفلك؟

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