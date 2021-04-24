كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أبريل 2021 10:41 صباحاً -

جدول محتوى

1-تأثير الصيام على الجنين

2-شروط صيام الحامل في الشهور الأولى

3-متى تتوقف الحامل عن الصيام؟

4-خطورة الصيام للحامل في الشهور الأولى

5-نصائح لصيام الحامل في الشهور الأولى

للمرأة عدة أعذار يمكن ان تمتنع بهم عن الصوم؛ وهي فترة الحيض والمرض، وقد يكون الحمل في أحيان كثيرة من الأمور الشاقة للمرأة؛ حيث تحتاج في أشهر حملها إلى الكثير من الأطعمة والسعرات الحرارية التي تمد جسمها بالطاقة والحيوية ، والصوم في الحمل والإقلال من الأطعمة والسوائل مما يعرض حياتها وحياة الجنين للخطر، حيث يقل تدفق الدم إلى الجنين..ولكن هناك من الأطباء من يؤيد صوم الحامل في الأشهر الأولى ولكن بعد وضع عدد من المحظورات..طرحنا مناقشة الأمر على الدكتور عبد الحميد ألسبيلي أستاذ أمراض النساء والتوليد وذلك في الخليج 365 وطفلك رمضان

1-تأثير الصيام على الجنين



قد يتسبب الصيام في نقص وزن الطفل قد يولد الطفل ضعيفا، لديه بعض الأمراض الوراثية؛ لان الأم صامت وكان جسمها في حاجة إلى الكثير من العناصر الغذائية التي تساعد في نمو الجنين

من نتائج صيام الحامل أيضا..نقص وزن الطفل عن المعدل الطبيعي، ويمكن ان يحدث إجهاض مفاجئ، حيث يقل تدفق الدم إليه، وتقل كذلك نسبة الأكسجين بسبب شعور الأم بالإرهاق والتعب

قد يسبب الصيام نزيف كمؤشر لحدوث إجهاض، ومخ الجنين يتكون في الشهور الأولى لهذا تحتاج الأم الحامل إلى الكثير من العناصر الغذائية لتمد الجنين بالطاقة والحيوية



2-شروط صيام الحامل في الشهور الأولى

تصوم الحامل في الشهور الأولة إذا كانت بصحة جيدة

إذا كانت المرأة بصحة جيدة ولا تعاني من أي مشاكل أو افتقار دم أو أنيميا حادة وتقوم بمتابعة الطبيب فيمكنها ان تصوم

تصوم ان لم يكن هناك مشاكل تضر بصحتها وبصحة جنينها، وان كان يُفضل صيام الحامل في الشهور الوسطى- الرابع والخامس والسادس-

تصوم وتتناول الأغذية المفيدة والمغذية لجسمها..وليس الإكثار في عدد الوجبات، ولا يجب تناول المخللات في وقت السحور

بعد الإفطار وحتى وجبة السحور على الحامل ان تكثر من شرب السوائل والماء؛ لتقوم بتعويض الجسم بالسوائل المطلوبة

على الحامل وقت الإفطار ان تتناول الأطعمة المشبعة والمفيدة للجسم، وتناول البروتينات التي تمدها بالطاقة والحيوية

ألا تقوم ببذل الجهد وهي صائمة حتى لا تتعرض للهبوط أو التعب الشديد، مع الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين حتى لا تشعر بالعطش



3-متى تتوقف الحامل عن الصيام؟

تتوقف الحامل عن الصيام..حالة شعورها بألم أسفل البطن

عدم الشعور بركلات الجنين داخل الرحم، مما يعني عدم تدفق الدم الكافي للجنين

إذا شعرت ببرودة في الأطراف أو الغثيان أو الدوخة

حالة الشعور بألم أسفل البطن أو وخز في منطقة المهبل

نزول إفرازات بنية اللون أو تشبه الدم

حدوث انخفاض في ضغط الدم عدم الشعور بركلات الجنين داخل الرحم..مما يعني عدم تدفق الدم الكافي للجنين

4-خطورة الصيام للحامل في الشهور الأولى

قد يكون الصيام مرهقا للمرأة الحامل

حيث تحتاج الحامل إلى الاسترخاء وتعويض جسمها بالسوائل والأطعمة لتغذيتها هي وطفلها

قد يكون الصيام مرهقا للمرأة الحامل؛ يعرض جسمها للضعف ويجعلها في حاجة إلى النوم كثيرا، مما يؤدي للخمول والكسل وعدم توفر كمية الدم الطبيعية التي تصل للجنين

هناك صعوبة لصيام الحامل مع ارتفاع درجة الحرارة ح جسمها بحاجة إلى شرب الماء والسوائل التي تعمل على تغذيتها هي والجنين