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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أبريل 2021 10:41 صباحاً -
جدول محتوى
1-تأثير الصيام على الجنين
2-شروط صيام الحامل في الشهور الأولى
3-متى تتوقف الحامل عن الصيام؟
4-خطورة الصيام للحامل في الشهور الأولى
5-نصائح لصيام الحامل في الشهور الأولى
للمرأة عدة أعذار يمكن ان تمتنع بهم عن الصوم؛ وهي فترة الحيض والمرض، وقد يكون الحمل في أحيان كثيرة من الأمور الشاقة للمرأة؛ حيث تحتاج في أشهر حملها إلى الكثير من الأطعمة والسعرات الحرارية التي تمد جسمها بالطاقة والحيوية ، والصوم في الحمل والإقلال من الأطعمة والسوائل مما يعرض حياتها وحياة الجنين للخطر، حيث يقل تدفق الدم إلى الجنين..ولكن هناك من الأطباء من يؤيد صوم الحامل في الأشهر الأولى ولكن بعد وضع عدد من المحظورات..طرحنا مناقشة الأمر على الدكتور عبد الحميد ألسبيلي أستاذ أمراض النساء والتوليد وذلك في الخليج 365 وطفلك رمضان
1-تأثير الصيام على الجنين
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- من نتائج صيام الحامل أيضا..نقص وزن الطفل عن المعدل الطبيعي، ويمكن ان يحدث إجهاض مفاجئ، حيث يقل تدفق الدم إليه، وتقل كذلك نسبة الأكسجين بسبب شعور الأم بالإرهاق والتعب
- قد يسبب الصيام نزيف كمؤشر لحدوث إجهاض، ومخ الجنين يتكون في الشهور الأولى لهذا تحتاج الأم الحامل إلى الكثير من العناصر الغذائية لتمد الجنين بالطاقة والحيوية
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2-شروط صيام الحامل في الشهور الأولى
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- إذا كانت المرأة بصحة جيدة ولا تعاني من أي مشاكل أو افتقار دم أو أنيميا حادة وتقوم بمتابعة الطبيب فيمكنها ان تصوم
- تصوم ان لم يكن هناك مشاكل تضر بصحتها وبصحة جنينها، وان كان يُفضل صيام الحامل في الشهور الوسطى- الرابع والخامس والسادس-
- تصوم وتتناول الأغذية المفيدة والمغذية لجسمها..وليس الإكثار في عدد الوجبات، ولا يجب تناول المخللات في وقت السحور
- بعد الإفطار وحتى وجبة السحور على الحامل ان تكثر من شرب السوائل والماء؛ لتقوم بتعويض الجسم بالسوائل المطلوبة
- على الحامل وقت الإفطار ان تتناول الأطعمة المشبعة والمفيدة للجسم، وتناول البروتينات التي تمدها بالطاقة والحيوية
- ألا تقوم ببذل الجهد وهي صائمة حتى لا تتعرض للهبوط أو التعب الشديد، مع الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين حتى لا تشعر بالعطش
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3-متى تتوقف الحامل عن الصيام؟
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- عدم الشعور بركلات الجنين داخل الرحم، مما يعني عدم تدفق الدم الكافي للجنين
- إذا شعرت ببرودة في الأطراف أو الغثيان أو الدوخة
- حالة الشعور بألم أسفل البطن أو وخز في منطقة المهبل
- نزول إفرازات بنية اللون أو تشبه الدم
- حدوث انخفاض في ضغط الدمعدم الشعور بركلات الجنين داخل الرحم..مما يعني عدم تدفق الدم الكافي للجنين
4-خطورة الصيام للحامل في الشهور الأولى
حيث تحتاج الحامل إلى الاسترخاء وتعويض جسمها بالسوائل والأطعمة لتغذيتها هي وطفلها
قد يكون الصيام مرهقا للمرأة الحامل؛ يعرض جسمها للضعف ويجعلها في حاجة إلى النوم كثيرا، مما يؤدي للخمول والكسل وعدم توفر كمية الدم الطبيعية التي تصل للجنين
هناك صعوبة لصيام الحامل مع ارتفاع درجة الحرارة ح جسمها بحاجة إلى شرب الماء والسوائل التي تعمل على تغذيتها هي والجنين
- كيف تصوم ..وفي الأشهر الأولى لحملها يتم تكوين أعضاء الجنين وعظامه، مما يجعلها في حاجة إلى طعام وتغذية ووجبات كثيرة، حتى يتغذى الجنين ويولد بصحة جيدة
- وان صامت الحامل عليها استشارة الطبيب من قبل..حتى يكون متابعا لحالتها، ولا يحدث أي تشوه بسبب نقص الأطعمة التي تدخل جسم الأم
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5-نصائح لصيام الحامل في الشهور الأولى
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- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل اللبن والزبادي والبيض والزبادي في السحور وتناول اللبن الرائب مع التمر وقت الإفطارالإكثار من تناول الماء بما لا يقل عن 10 أكواب يوميًا
- ويمكنها أن تتناول 8 أكواب من المياه وكوبين من عصير الفاكهة الطبيعي قليل السكر
- الاهتمام بوجبة السحور وأن تؤخرها ما قبل الفجر مباشرة بحيث تنتهي منها قبل الفجر بربع ساعة فقط، أي تأخيرها بقدر الإمكان
- تقسيم الإفطار؛ في البداية تمر مع لبن رائب ثم تصلي المغرب مثلًا وتعود لتناول الشوربة والسلاطة ويمكنها أن ترتاح قليلًا ثم تتناول وجبة أخرى بها بروتين ونشويات
- وعند الساعة الثانية عشرة مثلًا يمكنها تناول طبق من الفاكهة الطازجةعلى الحامل الراحة في النهار ، وإن استطاعت عدم الخروج من المنزل وأداء عملها من المنزل فهذا أفضل حتى لا تفقد كثيرًا من السوائل