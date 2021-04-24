كورونا حول العالم.. الإصابات تلامس 145 مليونا وقفزة جديدة بوفيات البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من144.94 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و215303.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

3 آلاف وفاة جديدة بالبرازيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل، الجمعة، إنها سجلت 2914 وفاة جديدة بكوفيد-19 ورصدت 69105 حالات إصابة بالمرض.

وتظهر بيانات الوزارة أن أكثر من 386 ألفاً لقوا حتفهم في البرازيل جراء الفيروس منذ بداية الجائحة، وأن إجمالي الإصابات المؤكدة يفوق 14 مليوناً و240 ألفاً.





زيادة قياسية بإصابات الهند

أظهرت بيانات حكومية، السبت، أن الهند سجلت زيادة قياسية في إصابات فيروس كورونا بلغت 346786 حالة خلال 24 ساعة، كما سجلت الوفيات اليومية بسبب كوفيد-19 زيادة قياسية أيضاً.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الوفيات زادت 2624 ليبلغ الإجمالي 189544 حالة.





ارتفاع إصابات ألمانيا إلى 23392

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 23392 حالة، ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و268 ألفاً و645.

وأشارت البيانات أيضاً إلى ارتفاع عدد الوفيات بالمرض بواقع 286 حالة، ليزيد الإجمالي إلى 81444.





409 وفيات جديدة و3911 إصابة بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الجمعة، تسجيل 3911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و409 حالات وفاة، ليزيد إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و323 ألفاً و430، والوفيات إلى 214 ألفاً و504.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى من ذلك بكثير على الأرجح، بينما تشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60% على الأقل من الأرقام المؤكدة.





مصر تسجل 884 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة، مقارنة مع 872 حالة إصابة و48 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 220658 من ضمنهم 166024 حالات تم شفاؤها، و12959 حالة وفاة".



