محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

أعلن الدكتور أمين فوزي سليم عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في تونس.



وقال أمين فوزي سليم في برنامج "رمضان الناس" المذاع على راديو "موزاييك" أن السلالة رصدت في أحد المخابر الخاصة في منوبة.

وأكد الدكتور التونسي أنه تم إعلام معهد باستور مباشرة .

وصرح بأن الفيروس شهد 3 تغييرات حسب السلالة الجديدة المكتشفة، موضحا أن اللجنة العلمية لا تستطيع تحديد مدى خطورة هذه السلالة إلا بعد متابعة الوضع الصحي للمصابين بها وعددهم 7 مرضى، وكيفية تطوره إضافة إلى مدى انتشارها في الولاية أو تنقلها إلى خارجها.

وقال إن الدولة مطالبة بتكثيف حملات التلقيح واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس، لأنه في صورة تواصل الوضع الصحي على حاله فمن المتوقع أن يفوق عدد الوفيات الـ15 ألفا.