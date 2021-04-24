كيف تساعد الألياف القابلة للذوبان فى تقليل الدهون الحشوية بالبطن؟

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القاهرة - سامية سيد - تتراكم الدهون الحشوية داخل منطقة البطن مما قد يؤدى إلى مخاطر صحية كبيرة مثل الإصابة بأمراض القلب، ولحسن الحظ ليس كل ما نتناوله يضر بصحتنا ويتسبب فى تراكم هذه الدهون، بل إن هناك أطعمة يمكنها التقليل من دهون البطن، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

اكتشف علماء الصحة أن بعض الأطعمة يمكن أن تؤدى إلى انخفاض مستويات الدهون الحشوية فى البطن، حيث تم إثبات وجود علاقة بين زيادة الألياف القابلة للذوبان وانخفاض الدهون الحشوية، وأشار الباحثون إلى أنه لكل 10 جرام زيادة فى الألياف القابلة للذوبان ينخفض معدل تراكم الأنسجة الدهنية الحشوية بنسبة 3.7%، واستندت هذه البيانات إلى 1114 شخصًا خلال فترة خمس سنوات، حيث تم قياس الدهون الحشوية للمشاركين بواسطة الأشعة المقطعية.

- ما هى الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان والتى تساعد بتقليل الدهون الحشوية؟

يمكن العثور على الألياف القابلة للذوبان فى الشوفان والبازلاء والفول والتفاح والحمضيات والجزر.

- ما هى الألياف القابلة للذوبان؟

أوضح موقع "Mayo Clinic" أن هذا النوع من الألياف يذوب فى الماء ليشكل مادة تشبه الهلام، لا يوجد دليل على أن هذا النوع من الألياف يمكن أن يساعد فى خفض دهون البطن فحسب، بل يمكنه أيضًا خفض مستويات الكوليسترول والجلوكوز فى الدم، حيث أثبتت مؤسسة التغذية البريطانية هذا الادعاء بالقول إنه يمكن للألياف الغذائية أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية ومرض السكرى من النوع 2.

تحتوى الأطعمة مثل الشوفان والشعير على نوع من الألياف يعرف باسم بيتا جلوكان والتى قد تساعد فى تقليل مستويات الكوليسترول إذا كنت تستهلك 3 جرام أو أكثر منه يوميًا كجزء من نظام غذائى صحى.

- كيف تُقلل الألياف القابلة للذوبان من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

1- منع ارتفاع نسبة السكر فى الدم من إتلاف جدران الشرايين

2- وقف كمية الكوليسترول الملتصقة بجدران الشرايين

3- تقليل مستويات الدهون الحشوية للمساعدة فى منع مقاومة الأنسولين