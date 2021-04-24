شكرا لقرائتكم فيروس كورونا دراسة: فيروس كورونا يضر بالنساء الحوامل بشدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشارت دراسة أجريت في عدد من البلدان إلى أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا لديهن مخاطر أعلى للوفاة ولدخول العناية الفائقة وللولادة المبكرة ولمضاعفات صحية أخرى.

سيدة حامل تخضع لفحص كورونا في الهند (أرشيفية)

ويسبب الحمل تغيرات مختلفة في الجسم، قد تجعل المرأة عرضة للأذى من فيروس كورونا.

ويمكن للمرأة الحامل أن تحصل على بعض الحماية من خلال التطعيم. وتشير الأدلة الحديثة إلى أن لقاحي مودرنا وفايزر آمنان للاستخدام أثناء الحمل.

سيدة حامل تتلقى جرعة من لقاح كورونا في بنسيلفانيا في الولايات المتحدة (أرشيفية)

نُشرت نتائج الدراسة الحديثة أمس الخميس في "مجلة الجمعية الطبية الأميركية لطب الأطفال"، والتي رددت ما ورد في دراسات أصغر.

وشمل البحث نساء من 18 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وأميركا الوسطى والجنوبية وأوروبا وآسيا وإفريقيا.

كما شملت الدراسة حوالي 700 امرأة حامل ومصابة بكوفيد-19 و1400 امرأة حامل وغير مصابة بالفيروس.

وتمت رعاية البحث من قبل "صندوق أبحاث في جامعة أكسفورد"، حيث يعمل المؤلفون الرئيسيون للدراسة.