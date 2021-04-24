شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتحكم فى كمية طعامك؟ 5 نصائح تساعدك على إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب كمية الطعام التي تتناولها دورًا مهمًا في تحديد أهدافك المتعلقة بإنقاص الوزن، لذا يمكنك تقليل كمية طعامك، وفي هذا التقرير نتعرف على كيفية التحكم في كمية الطعام التي تتناولها لإنقاص وزنك، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

كيف تتحكم في كمية الطعام ولماذا هو مهم في إنقاص الوزن؟

في كثير من الأحيان، نميل إلى الإفراط في تناول الطعام، ما قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن بشكل غير ضروري.

بمساعدة التحكم في كميات الطعام التي نتناولها لا يمكننا فقط خسارة بعض الكيلوجرامات والحفاظ على السعرات الحرارية الزائدة ، ولكن أيضًا الحفاظ على وزن صحي على المدى الطويل.

نصائح للتحكم في كمية الطعام الذي تتناوله من أجل إنقاص الوزن

هناك العديد من الاستراتيجيات للتحكم في كمية الطعام الذي تضعه في طبقك وإليك بعض النصائح الفعالة:

1- اشرب الماء قبل كل وجبة

شرب الكثير من الماء قبل كل وجبة يمكن أن يشبع جوعك ويحافظ أيضًا على رطوبتك، بهذه الطريقة ستكون قادرًا على ممارسة التحكم في كمية طعامك بشكل أكثر فعالية، يمكنك أيضًا تناول شاي الأعشاب الدافئ أو المياه العذبة بالليمون، مما يقلل من جوعك ويمنع تناول السعرات الحرارية الزائدة.

2- قم بقياس كمية الطعام بمساعدة راحة يدك

من المهم أن تعرف كمية الطعام التي يجب أن تتناولها بالضبط في كل وجبة، خاصة عندما تتطلع إلى إنقاص بعض الوزن، لذلك إذا لم يكن لديك وعاء للقياس ، فاستخدم راحة يديك لقياس كمية الطعام الذي يجب أن تتناوله.

3- اختر طبق التقديم الصغير

تجنب استخدام الأطباق الكبيرة التي يمكن أن تستوعب كميات كبيرة من الطعام، استخدم أطباق التقديم الصغيرة التي تحد من كمية الطعام التي يمكنك تقديمها، وتناول الطعام فقط حسب احتياجاتك.

4- تدرب على الأكل البطيء

إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها منع الإفراط في تناول الطعام ومراقبة أحجام الطعام الذي تتناوله هي تناول الطعام ببطء، يمكن أن يساعدك الانتباه لعاداتك الغذائية على تنظيم تناولك للطعام لذا امضغ طعامك بشكل صحيح وخذ وقتك لتسهيل عملية الهضم بشكل أفضل.

5- وازن بين العناصر الغذائية الخاصة بك

يجب أن تراقب العناصر الغذائية الخاصة بك وأن تكون على دراية بما تأكله والكمية التي تتناولها عندما تهدف إلى التحكم في الكمية، فمن الأفضل اختيار طبق نصف مليء بالخضروات أو الفواكه.

يجب أن تحتوي حصصك الغذائية على البروتين والكربوهيدرات ونصف ملعقة كبيرة من الدهون، بهذه الطريقة سيحصل جسمك على جميع العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات.