صحة ورشاقة

توصية أمريكية باستئناف التطعيم بلقاح "جونسون أند جونسون"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت لجنة خبراء تابعة للسلطات الصحّية الأمريكية، الجمعة، باستئناف عمليات التطعيم في الولايات المتّحدة بلقاح "جونسون أند جونسون".

وتأتي التوصية بعد 10 أيام على تعليق استخدام هذا اللّقاح المضاد لفيروس إثر تسجيل حالات تجلّطات دموية نادرة.

وقالت اللجنة التي اجتمعت بطلب من "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها"، الوكالة الأساسية المسؤولة عن الصحّة العامة في الولايات المتّحدة، إنّ استخدام اللّقاح "موصى به" للبالغين.

وكانت السلطات الصحية في الولايات المتّحدة علّقت في 13 أبريل/نيسان عمليات التطعيم بلقاح الشركة الدوائية الأمريكية العملاقة إفساحاً في المجال أمام إجراء تحقيق في الأسباب التي جعلت عدداً من النساء اللواتي تلقّين هذا اللقاح يُصبن بتجلّطات دموية خطرة مصحوبة بانخفاض في مستويات الصفائح الدموية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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